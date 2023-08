‘Al señor fiscal ni lo conozco’: AMLO dice que detención de Uriel Carmona fue legal

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes el proceso que llevó a la detención de Uriel Carmona, fiscal de Morelos.

“(Fue) legal porque el fuero lo protegía de delitos del orden federal, eso es lo que resuelve la suprema corte, pero este es un delito de fuero común”, dijo el mandatario sobre el señalamiento de que Carmona entorpeció la investigación sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

El titular del Ejecutivo afirmó que había “mucho interés” en proteger a Carmona por parte de “políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial”.

López Obrador afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) fue obstaculizada por el Poder Judicial para obtener una orden de aprehensión contra Carmona.

“Cuando la Fiscalía solicita orden de aprehensión o que un juez la autorizara, nunca se dio la autorización, y al mismo tiempo desempolvaron un expediente en la Suprema Corte de Justicia (...) se reúnen todos los ministros y resuelven que no podía juzgarse, esto al mismo tiempo que se está solicitando a un juez que conceda la orden de aprehensión, los ministros de la Corte resuelven que no pueden detener al fiscal si no hay un proceso de fuero o de desafuero en el Congreso”, dijo.

¿Por qué fue detenido Uriel Carmona?

El funcionario está señalado por su probable participación en Delitos Cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia, esto por la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda.

En su momento, la Fiscalía de Morelos señaló que la joven murió por intoxicación alcohólica. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México desmintió esta versión con una serie de pruebas que mostraron cómo la joven fue asesinada en la capital del país.

Sobre su aprehensión, Rodrigo Ugalde, abogado defensor de Carmona, acusó que durante la detención de su cliente existieron diversas inconsistencias, por lo que no debería permanecer en prisión preventiva.

“No le sirvió de nada, puesto que hay un criterio competencial que nosotros no compartimos porque la ley es muy clara”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.

El litigante explicó que el fiscal de Morelos actualmente es acusado por el artículo 292, sobre el retardo y la procuración de la justicia, el cual solo es aplicable única y exclusivamente a funcionarios de la Ciudad de México.

“No lo pueden estar aplicando porque esto convertiría a la Fiscalía de la Ciudad de México en la más poderosa, incluso que la Fiscalía General de la República, ya que cualquier funcionario con fuero ya puede ser procesado con este argumento”, sostuvo.