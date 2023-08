Conferencia ‘mañanera’ de AMLO: Sigue aquí el minuto a minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este jueves 3 de agosto de 2023 desde Palacio Nacional.

Caso Gustavo Aguirre: FGR informará sobre el médico investigado por tráfico de fentanilo

López Obrador adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) acudirá a Palacio Nacional el viernes 4 de agosto para informar sobre la investigación que lleva a cabo en contra del anestesiólogo Gustavo Aguirre por la compra de fentanilo.

El mandatario detalló que este jueves se presentaría el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch, con este propósito, pero dado que la investigación está a cargo de la fiscalía, esperará a que esta brinde información sobre el caso.

La semana pasada Gustavo Aguirre Castro, anestesiólogo con residencia en Los Cabos, Baja California Sur, denunció que fue desalojado de su vivienda y es investigado por elementos de la FGR tras comprar fentanilo, aunque asegura que todo fue legal y que lo utiliza en su trabajo.

Las acciones desataron una protesta de médicos integrantes del Colegio de Anestesiólogos de Sonora, quienes demandaron a las autoridades dejar de criminalizar al gremio y detener el acoso contra Aguirre.

‘Mañaneras’ de AMLO del 31 de julio al 2 de agosto

López Obrador dio a conocer este miércoles detalles sobre su nuevo plan para terminar con el desabasto de medicinas.

Sin pregunta de por medio, el mandatario mexicano dijo que propondrá a las autoridades de Salud la creación de un ‘Banco de Reserva de Medicamentos’ en la Ciudad de México que sirva de almacén y hub para todos los fármacos disponibles en el mercado.

“Ayer estaba yo pensando que ya para darle una salida definitiva al desabasto (de medicinas) voy a proponer que se tenga una especie de farmacia en la Ciudad de México con todas, todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte (un medicamento) en un hospital, cualquier persona pueda conseguirla ahí”, detalló.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo recordó que las 14 entidades que ya están afiliadas al programa IMSS-Bienestar cuentas con un abasto de medicinas de más del 90 por ciento.

El mismo día, el mandatario mexicano dejó entrever que desconocía que la Presidencia de la República impugnó la determinación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordenó abstenerse de emitir opiniones sobre las elecciones y los aspirantes de oposición.

Tras ser cuestionado sobre este tema, López Obrador dijo que no interpondría ningún recurso jurídico para poder opinar libremente. Esto, a pesar de que la semana pasada la Presidencia interpuso en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso para desechar la resolución del INE.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre los avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNI) y las declaraciones de exfuncionarios de Estados Unidos, quienes afirman que Estados Unidos tiene en su poder restos biológicos “no humanos”.

El martes 2 de agosto indicó que el gobierno no actuará en contra de Gustavo Aguirre, el anestesiólogo investigado por comprar fentanilo, en caso de que no haya cometido algún delito.

“La autoridad competente va a resolver, hay que tener confianza en eso, si no cometió un delito no tiene nada que temer porque no se cometen injusticias en el gobierno nuestro, aunque corresponda a la Fiscalía o al Poder Judicial que está en contra de nosotros casi por entero, de todas maneras aquí lo denunciamos si es una injusticia”, sostuvo.

También aseguró que no hay ningún impedimento para que los libros de texto se distribuyan a tiempo para el inicio de clases escolares el próximo 28 de agosto, luego de que una jueza de la Ciudad de México ordenara a la Secretaría de Educación Pública (SEP) frenar su impresión en un lapso de 24 horas.

“Van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso, se está planteando que no se distribuyan a las escuelas hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo”, aclaró.

En tanto que, el lunes 31 de agosto, descartó tajantemente una reunión con madres buscadoras de México.

Cuestionado sobre esta petición, el mandatario mexicano dijo que Luisa María Alcalde Luján -secretaria de Gobernación- y Alejandro Encinas -subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración- se reúnen constantemente con grupos de familiares de víctimas de desaparición; sin embargo, rechazó rotundamente una reunión privada con ellos.