‘Tic toc’: Estas son las ‘taparroscas’ que aún les falta reunir 150 mil firmas

A pesar de los fallos técnicos en la plataforma, peleas contra los candidatos de Morena y la imposición de reglas por parte del INE, en una semana se cierra la recolección de firmas del Frente Amplio de México. Cada uno de los aspirantes tienen hasta el 8 de agosto para juntar dentro del sitio oficial web 150 mil firmas. Algunos aspirantes ya empezaron a dar pistas sobre si alcanzarán o no la cifra en los próximos días.

Xóchitl Gálvez a punto de duplicar la cifra mínima

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruíz, hoy durante su gira por el estado de Guanajuato, afirmó que lleva un total de 297 mil apoyos recabados dentro de la plataforma y espera que en las próximas horas supere las 300 mil firmas. Se estima que Xóchitl lleva alrededor de 30 mil firmas en su estado natal, Querétaro y que en Guanajuato, a pesar de ser una entidad de corriente panista, Gálvez apenas ha recabado 10 mil firmas.

Durante su intervención aprovechó para criticar la política de “abrazos y no balazos” del presidente López Obrador, aseguró que ella sí tiene el valor de enfrentar a los delincuentes. Además hizo un llamado para que las autoridades locales y la Guardia Nacional hagan su labores para detener la ola de violencia en Guanajuato.

Creel sin cifra, pero en la segunda etapa.

Por su parte el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, en entrevista para Grupo Fórmula, prefirió no dar cifras exactas, pero aseguró que alcanzará las firmas y que avanzará en la siguiente etapa del proceso del Frente Amplio por México.

“Las firmas no serán un problema, vamos a ir a la siguiente etapa… El Comité Técnico, que es el que rige el proceso en esta etapa, nos ha pedido que no demos información sobre el número de firmas y que no lo hagamos sobre todo por quienes van muy bajos o no han llegado a la meta”.

En días pasados Santiago Creel ha señalado que está dispuesto a dejar la presidencia de la Cámara de Diputados para enfocarse de lleno a sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, señaló que abandonaría el puesto bajo tres condiciones: la primera juntar las 150 mil firmas que pide el proceso interno, la segunda que la Mesa Directiva se mantenga a cargo de un legislador panista y la tercera es que se continúen los procesos que interpuso en la Suprema Corte de Justicia contra las leyes aprobadas por Morena.

De la Madrid y Mancera aún les faltan firmas

Enrique de la Madrid se reunió en Puebla con jóvenes priistas y con el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, solicitó su apoyo para alcanzar las 150 mil firmas. Además aseguró que buscará reposicionar “al partido que en su momento gobernó por años el país”. Además pidió a los jóvenes que sean más activistas políticos y colaboren en el proceso para mejorar al país. Enrique de la Madrid tiene como meta juntar 20 mil firmas en la entidad poblana, de acuerdo con el coordinador de los diputados locales del PRI, Jorge Estefan Chidiac, de momento tiene reunidas 7 mil firmas en el estado.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló en diversas entrevistas que “le faltan poquitas firmas” para acceder a la siguiente etapa del proceso del Frente Amplio por México, sin embargo aclaró ha batallado para realizar el registro de voluntarios y señaló las complicaciones que ha tenido con la plataforma. Indicó que para registrar las firmas se debe tener un internet de alta potencia y que el sitio web, en móviles, sólo se puede acceder en dispositivos Android.

Por otro lado, cuestionó la solicitud hecha por el aspirante Jorge Luis Preciado, quien pidió al Comité Organizador una constancia, luego de asegurar de que ya alcanzó las 150 mil firmas. “Yo no sé hasta ahora que entreguen comprobantes. Es una noticia que yo no tenía conocimiento, pero pues en el registro eléctrico ahí están las constancias”, señaló el funcionario perredista.

Después de la fecha límite el Frente Amplio por México dará a conocer la lista de aspirantes que seguirán en el proceso, para realizar posteriormente el primer sondeo nacional para dejar únicamente a 3 candidatos. Será hasta el próximo 3 de septiembre que se defina al candidato presidencial del PAN-PRI-PRD en las elecciones del 2024