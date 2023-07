Perverso, que me acusen si algo le pasa a un aspirante: AMLO

AMLO aseguró que en su carrera política nunca ha usado la violencia para combatir a los adversarios, pues no llegó “dejando trozos de dignidad en el camino”. Fotografía. Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador denostó, desde su conferencia de prensa, la actitud “golpista” que han iniciado algunos comunicadores anticipando que habrá un delito cuya culpa recaerá en él.

“Algunos están fuera de sí, estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, aspirante a la Presidencia va a ser culpa mía, pero esto lo están diciendo (Joaquín) López-Dóriga, la señora (Beatriz) Pagés, (Héctor) Aguilar Camín, (Raymundo) Riva Palacio. Toda esta gente de los medios de comunicación vinculados a Salinas de Gortari”.

El mandatario destacó el caso de López-Dóriga, quien llegó a afirmar que podría pasar otro asesinato como el de Luis Donaldo Colosio y se culpó al expresidente Carlos Salinas.

“Es realmente muy perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera, el pronosticar que va a haber un crimen y que el Presidente va a ser el responsable, y todo por cuestiones políticas o politiqueras, por la ambición al poder. Es hasta enfermizo”, sostuvo el mandatario, ayer, en Palacio Nacional.

Agregó que en la misma campaña se ve odio, y consideró innecesario hacerlo si se considera que está por irse del gobierno y la gente ni siquiera está en descontento con su administración.

“Tenemos que aprender a autolimitarnos, porque ya lo que están haciendo sí es apología para que se cometa un delito. Eso no tiene ninguna justificación, para nada”, señaló.

Aseguró que en su carrera política nunca ha usado la violencia para combatir a los adversarios, pues no llegó “dejando trozos de dignidad en el camino”.

“¿Qué les decimos? Primero, que nosotros no actuamos de manera perversa, que somos partidarios, seguidores de la doctrina del amor al prójimo, que desde que estoy en la Presidencia no he ordenado reprimir a nadie”, aclaró.

Advirtió que en la conferencia de hoy exhibirá los mensajes que dan cuenta de esa campaña, al tiempo que hizo un exhorto a cambiar su actitud “vil”.

Pide que no sean intolerantes

Durante la conferencia, y ante las acusaciones de la senadora Xóchitl Gálvez de que “reventadores” morenistas la sacaron de un mercado de artesanías en Oaxaca con violencia, el Presidente consideró oportuno hacer un llamado para no rayar en la intolerancia frente a la oposición.

“Sí (hacer el llamado), para todos, hay que respetarnos y ser, pues muy partidario de la libertad, demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha. Es como la mentira, es reaccionaria; la verdad es revolucionaria”.

Argumentó que no se le deben dar motivos, porque además la cuarta transformación va “requetebién”.

“Ahora lo que necesitamos es no sólo seguir actuando de manera respetuosa, sino debemos de ser más amables que de costumbre, afectuosos, no testerear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos”, expresó mientras lanzó tres besitos con la mano y después levantó ambas con la señal de amor y paz.

Aunque acotó que no iba a profundizar en el tema de Xóchitl Gálvez por estar vetado de mencionarla por orden del Instituto Nacional Electoral (INE), resaltó que cuando habló de ella no fue en el afán de una persecución política.

“Si hablé en su momento era porque consideré importante advertirle a la gente que querían echar a andar una estrategia, como en otras ocasiones, para engañar, y con propósitos sectarios”, aseguró el Presidente.

Además, desestimó que procedan las denuncias que presentará la legisladora hidalguense en su contra, luego de que él reveló información fiscal sobre sus empresas en la mañanera.