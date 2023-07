PERFIL: César de Castro, el ‘superabogado’ de Genaro García Luna que AMLO tiene ‘en la mira’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, este jueves 20 de julio, que no podrá demandar al abogado de Genaro García Luna, César De Castro, por difamación y daño moral, ya que cuenta con protección de la legislación de Estados Unidos debido a su profesión.

“Hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza de impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él, hay tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos, en las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral”, expresó AMLO durante su conferencia matutina.

¿Quién es César De Castro y por qué AMLO quería demandarlo?

César De Castro estudió Administración de Negocios en la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos en 1997 y más tarde, en el 2000, estudió el grado de Juris Doctor en la Escuela de Leyes de Nueva York, detalla el sitio web de la firma de abogados de Nueva York.

El abogado se presenta como uno de los integrantes de los ‘superabogados’ y en su sitio web destaca la defensa que lo llevó a la absolución total de un cliente relacionado con el juicio de refugio fiscal más grande en la historia de Estados Unidos.

De 2000 a 2002, De Castro se desempeñó como asistente legal en la Oficina de Abogados de Personal de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos y recibió el Premio a la Excelencia Sostenida de 2002. Luego obtuvo el cargo de asistente del fiscal de distrito bajo Robert M. Morgenthau, en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York.

El abogado de Genaro García Luna ha realizado investigaciones a largo plazo sobre la actividad delictiva organizada, incluida la corrupción empresarial, corrupción política, la manipulación de licitaciones, los esquemas para defraudar y el lavado de dinero y detalla que sus clientes son “de alto perfil”.

En febrero pasado, López Obrador informó que analizaba la posibilidad de denunciar al abogado César de Castro, por daño moral.

El abogado mencionó a AMLO en el contrainterrogatorio a Jesús ‘El Rey’ Zambada, el 14 de febrero, durante el juicio contra García Luna, donde mencionó que el narcotraficante presuntamente había pagado a López Obrador siete millones de dólares para financiar su campaña contra Vicente Fox.

—“¿Recuerda haber pagado, mediante Gabriel Regino, 7 millones para una campaña de AMLO vs Fox?”, preguntó el abogado defensor de García Luna, insistiendo en que eso habría confesado ‘El rey’ Zambada a las autoridades estadounidenses.

—“Sí recuerdo que a él le pague un dinero (a Gabriel Regino), pero no para López Obrador”, aseguró.

—“¿No recuerda haber dicho que pagó a AMLO para su campaña contra Fox?”, reiteró desesperadamente el abogado.

—“No podría haber dicho eso porque no es cierto”, sentenció Zambada.

Por ello, el 21 de febrero, López Obrador dijo que sí demandaría al abogado por daño moral y calumnias.