Juicio a Garcia Luna: AMLO analiza demandar a abogado por daño moral

El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza denunciar al abogado de Genaro García Luna por daño moral luego de que intentara involucrarlo en la cadena de sobornos del Cártel de Sinaloa durante el juicio que se llevó a cabo en un tribunal de Nueva York.

“Se los voy a decir, estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables, en Estados Unidos, estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel es el Presidente de México”, sentenció.

El mandatario ya instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que realice el análisis de la viabilidad del caso y que consulte abogados para ver cómo puede proceder.

“Lo estoy viendo si lo hago como Andrés Manuel o como el Presidente de México, se tiene que ver cuál es la vía”, detalló.

Aclaró que buscará a un abogado pro-bono, es decir, que no cobre honorarios porque no tiene dinero para pagarlo y adelantó que los 700 millones de dólares de García Luna que el gobierno pretende recuperar, serán destinados a los familiares de víctimas de la conocida “guerra contra el narco” que se desató en el sexenio calderonista.

Finalmente, se desmarcó al ser cuestionado sobre la relación entre Carlos Slim y el expresidente Felipe Calderón y dijo que por ahora se enfocará en defenderse de la afrentas que amenazan su credibilidad.

“Lo único que tengo en la cabeza aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad porque es lo que estimo mas importante en mi vida, está de por medio que soy Presiente de México, no se puede gobernar un país sin autoridad moral y lo tercero, no puede ser Presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados, o personajes del extranjero”, lanzó.

¿Qué dijo el abogado de Genaro García Luna de AMLO?

César de Castro, abogado del García Luna, mencionó al mandatario mexicano durante el contrainterrogatorio a Jesús ‘El Rey’ Zambada García este martes 14 de febrero en la ciudad de Nueva York.

♦ “¿Recuerda hablar de que le pagó a AMLO siete millones de dólares?”, preguntó el abogado al narcotraficante.

- “No”, respondió tajante ‘El Rey’ Zambada, de acuerdo a reporteros presentes en la sala.

Tras la respuesta, el abogado César de Castro reformuló la pregunta, en un afán de involucrar a López Obrador en el caso.

♦ “¿Recuerda haber pagado, mediante Gabriel Regino, 7 millones para una campaña de AMLO vs Fox?”, preguntó el abogado defensor de García Luna, insistiendo en que eso habría confesado ‘El rey’ Zambada a las autoridades estadounidenses.

- “Sí recuerdo que a él le pague un dinero (a Gabriel Regino), pero no para López Obrador”, aseguró.

♦ “¿No recuerda haber dicho que pagó a AMLO para su campaña contra Fox?”, reiteró desesperadamente el abogado.

- “No podría haber dicho eso porque no es cierto”, sentenció Zambada.

No hubo más preguntas sobre AMLO, ni detalles o pruebas por parte de la defensa de García Luna.

AMLO critica a César de Castro por querer ‘embarrarlo’

Tras la sesión del martes, López Obrador calificó al abogado César de Castro como ‘falsario’ y ‘calumniador’ y aseguró que el narcotraficante Jesús ‘El Rey’ Zambada García resultó ser más honesto que él.

“Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco... resultó más derecho Zambada; pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política. Se equivocó el abogado”, declaró en Palacio Nacional.