Xóchitl Gálvez se ‘empodera’: Esto ha hecho durante su gira rumbo a las elecciones 2024

La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, en entrevista con medios de comunicación desafió al presidente de Andrés Manuel López Obrador para que la denuncie en caso de encontrar irregularidades. Aseguró que no ha cometido ningún acto de corrupción a lo largo de su trayectoria política.

“No hay un caso de denuncia como funcionaria pública hacia mi persona, ni como funcionaria federal, ni como jefa delegacional, ni como senadora de la República. No hay. Si él tiene alguna prueba de que yo he hecho algo indebido, que me denuncie, que las presente, que presente la denuncia. No hay una sola observación de la Contraloría de la Ciudad de México a mi gestión como delegada.”

Xóchitl Gálvez agregó que ella tiene 31 años como empresaria y que su éxito se dio antes de empezar su carrera política. “Me odia porque soy una mujer exitosa, él sólo respeta a las mujeres que lo obedecen y pues yo no” arremetió la legisladora panista contra el presidente. Agregó que buscará que los jóvenes mexicanos se conviertan en emprendedores y repliquen su éxito empresarial. “Si le sorprende que de vender gelatinas me convertí en empresaria, pues eso es lo que yo quiero que pase con los mexicanos, que más jóvenes se conviertan en empresarios”.

Las declaraciones de la senadora panista se dan luego de que López Obrador continuara, en conferencia de prensa, con los ataques contra la aspirante para encabezar el movimiento del Frente Amplio por México. Además de mostrar los contratos de la empresa de la senadora con diferentes entidades públicas.

Gálvez Ruiz confirmó a los medios de comunicación que este lunes presentó ante al INE una ampliación de su queja contra el presidente por sus ataques, a pesar de que el pasado 14 de julio la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le notificó a la panista las medidas cautelares que le impiden al presidente hablar sobre los aspirantes presidenciales.