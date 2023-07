‘Está medio mareado’: Sheinbaum responde a Fox sobre desafuero de AMLO

Claudia Sheinbaum, aspirante a ser candidata presidencial por Morena, respondió un tweet de Vicente Fox, donde lo llama ‘mareado’.

El mensaje de Fox hace referencia que lamentaba que no se hubiera desaforado al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que en esos años era jefe de Gobierno del Distrito Federal.

‘’Hoy, Fox subió un tweet, y así como que se mareó, la verdad, ya está medio mareado desde hace rato. Imagínense que en Twitter dice que debería de haber acabado con López Obrador, con el desafuero. Es que no se dan cuenta, no entienden que López Obrador no está solo, lo defiende su pueblo, desde el desafuero’', dijo la ex jefa de Gobierno de la CDMX, en un mitin que realizó en Bahía de Banderas, Nayarit.

La morenista también criticó a los aspirantes de Va por México, ya que dijo que ellos son parte del pasado, por más que quieran parecer demócratas.

Fox apoya a Xóchitl Gálvez, quien ya se apuntó del lado de la oposición para ir por la presidencia de México en 2024.

HACE 18 AÑOS, Vicente Fox y el Congreso abusaron del poder para promover el desafuero en contra del entonces aspirante presidencial opositor Andrés Manuel López Obrador.

NO SE PORQUÉ NO CULMINE LA TAREA,

CON UNA GRAN ESTOCADA!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 15, 2023

Sheinbaum responde a críticas tras ‘berrinche’ en entrevista: ‘No debe extrañar que sea firme’

Claudia Sheinbaum reaccionó a las criticas por el video que circula en redes sociales sobre una entrevista que le hicieron en Tabasco y en la que ‘hizo berrinche’.

El tema que le molestó fue sobre los espectaculares que hay en el país con las imágenes de las ‘corcholatas’ de Morena y acusó que la entrevista se estaba poniendo violenta por la insistencia del reportero.

A través de sus redes sociales, la aspirante a la candidatura presidencial por Morena se pronunció sobre esto y dijo: “las mujeres tenemos voz, sabemos usarla para defender nuestras ideas. Por eso a nadie debe extrañar que sea firme”.

Destacó que de esa forma fue como disminuyó los índices delictivos en 58 por ciento, creó dos universidades y 294 PILARES; esto en referencia a su gestión como jefa de Gobierno de la CDMX.