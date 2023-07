¿Qué dijo Adán Augusto López sobre el ‘tapón’ del INE a AMLO?

SALTILLO, Coahuila.- Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, habló este viernes la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que impedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador mencionar a las ‘corcholatas’ desde ‘las mañaneras’.

“No sabía, no tenía conocimiento”, respondió al referirle que los otros aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) carecerán de la exposición que se daba desde esa tribuna, y que ha sido señalada por opositores.

Esta semana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares en las que refiere al presidente de México evitar opinar sobre el proceso electoral de 2024, y retirar de plataformas las conferencias matutinas anteriores en las que ha hecho referencia al tema.

Adán Augusto dijo que no siempre puede ver las conferencias matutinas presidenciales.

“A veces sí y a veces no las veo, como hoy que me tuve que levantar muy temprano para ir a Monclova”, aseguró. Su gira por el municipio acerero de la región centro del estado, inició con un retraso de hora y media.

De visita por la capital coahuilense, el exsecretario de Gobernación llamó a la autoridad electoral a indagar sobre la presencia de espectaculares que promocionan la imagen de los aspirantes morenistas.

“Yo ya lo he señalado en reiteradas ocasiones. Yo me he deslindado de espectaculares, de carritos de promoción y eso. No he pagado ninguno, y yo tengo presentadas como 600 denuncias para que las autoridades electorales investiguen y deslinden responsabilidades”, subrayó.

El único culpable de la crisis en AHMSA es Alonso Ancira, dice

Adán Augusto señaló como “único responsable” de la crisis por la que atraviesa en la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), al exdirector de esa empresa, Alonso Ancira.

“El margen de maniobra del gobierno es muy poco, se trata de una empresa privada. El Estado no tiene facultad para intervenir en una empresa privada; el gobierno es un facilitador”, opinó.

Aseguró que en al menos en tres ocasiones en las que trató con grupos empresariales interesados en adquirir la siderúrgica, fue el propio Alonso Ancira quien no cumplió

“(La solución) no sucedió porque el señor Ancira, tal y como había comprometido a entregar la administración de la empresa, a quienes habían realizado la propuesta de compra, decidió no firmarla”, contó.