‘Tabasco no necesita falsos aspirantes a caciques’, dice Adán Augusto López

Al encabezar una reunión informativa en el municipio de Cárdenas, Adán Augusto López Hernández, aseguró que Tabasco “no está escriturado” en favor de nadie y será el pueblo el que decida quién lo gobierna.

Tras señalar que en el camino de la sucesión presidencial “soplan vientos del sur”, el exsecretario de Gobernación afirmó que quienes se sientan “caciques” no tienen lugar en el estado, donde en 2024 se elegirá a un nuevo gobernador.

“Desde aquí les digo: Tabasco es de todos, Tabasco es de ustedes, aquí no caben los falsos aspirantes a caciques, nadie tiene escriturado Tabasco, ustedes mandan, que lo escuchen bien, porque aquí el pueblo es el que manda”, expresó.

López Hernández no mencionó nombres, pero la alusión parece dirigida al director de Fonatur, Javier May Rodríguez, fuerte aspirante al gobierno de Tabasco y también promotor, junto a José Ramiro López Obrador y un grupo de “fundadores” morenistas, de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Adán Augusto responde a acusaciones sobre endeudamiento en Tabasco

“Los que se sientan caciques o se crean caciques que se vayan, esos no van a estar en Tabasco, ha costado tantos años de lucha y de entrega como para que ahora vengamos a pensar en satisfacer el ego de unos cuantos”, añadió.

Acompañado de su esposa, Dea Isabel Estrada, destacó que aunque algunos “mentirosos” lo han acusado de haber endeudado a la entidad, en su administración la deuda pública pasó de más de 7 mil millones de pesos a 5 mil millones y se hizo obra pública importante.

También dijo que pese a los intentos de la oposición, en el país habrá relevo generacional y continuidad, pues “aquellos” pueden ganar algunas elecciones, pero no lograrán derrotar a Morena.

“Que los vientos soplan del sur del país, ese es el viento de Tabasco y aquí se los digo a los tabasqueños, a mis hermanos, a mis paisanos, es el momento de darle el último jalón a la carreta, es el tiempo del sureste, que no se nos olvide y entre todos vamos a contribuir a que se consolide la Cuarta Transformación de la vida pública nacional”, enunció.

En el mitin, al que acudieron diputados locales y federales, también respondió a las críticas por su acercamiento con el líder petrolero Ricardo Aldana, de extracción priista.

“Sé lo que andan diciendo, que estoy aliado con puros del pasado. ¿Y por qué me junto con petroleros? Los petroleros son pueblo, no volteamos a ver atrás, agradezco nos acompañen y ayuden en el Movimiento”, dijo ante trabajadores de diversos sindicatos.

Finalmente, aseveró que volverá en agosto y que no le preocupa el bloqueo mediático en su contra, pues es señal de que preocupa el avance que ha tenido en sus recorridos por el país.

“¿Se acuerdan cómo en 2006 no aparecía el licenciado Andrés Manuel López Obrador en la televisora?, pues en mi caso ya empezaron, a mí no me sacan y a mí no me interesa. A mí lo que sí me interesa es entrevistarme con ustedes, estar con ustedes, siempre junto a ustedes. Ya me mandaron decir que si cuándo voy a ir al estudio de Latinus, nunca”, puntualizó.