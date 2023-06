¿Dónde se ha escuchado antes? Adán Augusto inicia recorridos lanzándose contra los medios

Adán Augusto López, aspirante a Coordinador Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, inició sus recorrió en el país en Puerto Vallarta, Jalisco, desde donde llamó a la continuidad de la 4T.

Con un discurso copiado del que cotidianamente maneja el presidente Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra los medios de comunicación.

Llamó a la población a mantenerse organizada y a no sucumbir ante los mensajes que emiten grupos políticos que comandan a los medios de comunicación.

“Desde aquí les digo: a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos, desde hace muchísimo tiempo, que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa” puntualizó.

El exsecretario de Gobernación dijo estar confiado en que va a ganar este proceso para continuar con la transformación de la vida pública nacional.

Además planteó que el “piso parejo” del que tanto se habla debe ser para el pueblo.

“Para que nunca más les falte una pensión a los adultos mayores, para que haya médicos y medicinas en el sistema de salud, para que sigan habiendo apoyos sociales y se consoliden programas como Sembrando Vida. Ese es el piso parejo que nosotros queremos” indicó.

¿Qué piensa Adán Augusto del financiamiento público a ‘las corcholatas’?

Reiteró que no aceptará el financiamiento público que ofrece la dirigencia nacional de Morena e insistió que pedirá, de manera oficial, que esos cinco millones de pesos sean donados para la construcción y mejoramiento de centros de salud en Metlatónoc, Guerrero, y Huayacocotla, Veracruz.

“Respeto mucho a mis compañeras y compañeros que están participando en este proceso; respeto sus decisiones. Pero nosotros vamos a pedir que los recursos que debían destinarse para nuestras actividades sean donados (..) donde hay abandono y donde las minas han explotado la tierra. Tiene que haber justicia social” indicó López Hernández ante aproximadamente 5 mil personas congregadas en ‘La Lija’.

Señaló que no requiere estos recursos porque “hasta en el lugar más apartado del país siempre habrá un mexicano o mexicana que le invite o le comparta de su mesa; frijoles y arroz”, con lo que, dijo, están enseñando cómo somos los mexicanos, “compañeros que nos tendemos la mano”.

Este lunes 19 de junio inicia un recorrido de 70 días a lo largo y ancho del país, y lo hace en Jalisco, porque en palabras de Adán Augusto “es posiblemente el estado más conocido y famoso de nuestro país. El icono de la mexicanidad”.

López Hernández señaló que está en este proceso gracias a la generosidad de un mexicano excepcional, el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien ha emprendido la primera fase de la transformación, pero que ahora debe haber continuidad con cambio.