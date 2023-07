AMLO vs. Calica: ¿De qué va el trato que propone López Obrador a la empresa?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que propondrá a Calica (nombre bajo el que operaba Vulcan Materials Company a través de su filial Sac-Tun), la compra de los terrenos en los que hacían tareas de extracción en Quintana Roo.

El mandatario explicó que el territorio en posesión de la empresa abarca 2 mil 200 hectáreas, con casi 2 mil de ellas con selva no afectada.

“Estamos planteando, a ver, les compramos todo y la parte de selva que independientemente de lo que resulte del litigio, la parte de selva ni piensen que van a utilizarla como banco de materiales porque antes de que yo me vaya voy a emitir un decreto para que se convierta en área natural protegida”, explicó.

El mandatario añadió que la propuesta de compra será enviada por medio de Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, una vez que se concluya el avalúo hecho por el Gobierno.

“Para decirles ‘aquí va el avalúo, se le anexa, les compramos’ y que les quede a ellos la satisfacción de que ni siquiera de las 2 mil 200 hectáreas no las vamos a vender para que sigan haciendo lo mismo, sino que 2 mil hectáreas, como área natural protegida y lo que ya está impactado, turismo ecológico”, detalló.

El mandatario también reclamó que, en un momento, la empresa ‘engañó' al Gobierno de México sobre la detención de sus operaciones.

“Habló conmigo el gerente y les dije ‘vamos a esperar a que se resuelva el juicio que hay en tribunales, pero en tanto no haya una decisión, no pueden ustedes ya seguir extrayendo material’. Entonces me dijo ‘estoy de acuerdo’. Como voy seguido para allá, ahora más seguido, pero antes iba cada mes e iba yo los fines de semana y pasaba yo a ver si no había maquinaria y no había, estaban cumpliendo, y de repente no voy un fin de semana, y luego voy un martes y veo las máquinas”, dijo.

¿Por qué inició el pleito entre AMLO y Calica?

El conflicto inició en 2022 cuando el presidente López Obrador acusó a la empresa de provocar daños ambientales en Quintana Roo por sus trabajos de extracción de piedra caliza, material que era exportado en su mayoría a Estados Unidos.

Calica cuenta con dos concesiones para manejar dos terminales marítimas en Quintana Roo: Una de estas es para el uso y manejo del material pétreo, mientras que la segunda es de uso público y es utilizada para el movimiento de transbordadores y cruceros turísticos, esto de acuerdo con información de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El ‘pulso’ entre el Gobierno y la empresa llevó a la clausura del predio La Rosita en mayo de 2022. En ese momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) argumentó que la explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños o la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, lo que llevó al cierre del terreno.

Al respecto, Calica aseguró que llevaba operando más de 30 años en México cumpliendo con todas las regulaciones ambientales.

“Nuestras operaciones en Quintana Roo han sido supervisadas de manera regular y constante durante décadas por Semarnat y Profepa sin objeciones sustantivas y otorgando Certificados de Industria Limpia”, expresó la compañía.