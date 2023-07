Espectaculares a favor de Sheinbaum serán retirados en Tabasco, anuncia hermano de AMLO

Aunque dijo que no sabe cuántos son ni quién los financió, José Ramiro López Obrador aseveró que en Tabasco serán retirados todos los espectaculares que promocionan a Claudia Sheinbaum Pardo.

Este día, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México encabezará una gira en el estado y, en ese contexto, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se acatará el llamado del mandatario nacional ya que la misma aspirante “aceptó”.

El exalcalde de Macuspana, indicó que Sheinbaum Pardo replicó el llamado del presidente y pidió a sus simpatizantes quitar toda la publicidad con su nombre, por lo que comprometió que su grupo hará lo necesario para que esta instrucción se cumpla.

Y es que, ante las quejas acerca del gasto publicitario de las llamadas “corcholatas”, el jefe del Ejecutivo Federal se refirió al tema en su acostumbrada rueda de prensa de las mañanas y lanzó un llamado para que esto se frene.

“Ojalá y no lo hagan, ojalá no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González. No sé si lo estén contratando, pero si lo están haciendo no estarían actuando correctamente”, expresó.

Por eso “Pepín” López Obrador anticipó que los promotores de Claudia van a hacer el retiro y confió en que pase lo mismo con los espectaculares de Adán Augusto López o Marcelo Ebrard.

“En esta misma semana se van a retirar todos, ya ella aceptó que los va a quitar y así será. Yo espero que así como aceptó Claudia el llamado de inmediato, así lo acepten los demás”, subrayó.

En otro momento, cuestionado sobre su futuro político en caso de que efectivamente sea Sheinbaum quien gane la encuesta interna de Morena, afirmó que la apoya por convicción y no por un cargo. “En todo caso les daría las gracias y me retiraría a mi ranchito”, apuntó.