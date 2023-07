‘Ni sanciones ni retiro de espectaculares’: Delgado sobre exceso de propaganda de ‘corcholatas’

Ante las crecientes protestas de las ‘corcholatas’ de su partido y de sus aliados por el exceso de espectaculares, bardas y de toda la propaganda proselitista, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aclaró que no habrá sanciones de su parte ni el retiro de los materiales de campaña.

“Tenemos muy claro cuál es nuestro papel, no vamos a ser omisos ante sus preocupaciones, pero les decimos que ahí la responsabilidad no es del partido, es de los aspirantes en poner orden”, respondió y se deslindó Delgado Carrillo.

Por eso, informó que, en respuesta a las cartas que recibió de los aspirantes morenistas Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, y de Gerardo Fernández Noroña, del PT, enviará una respuesta con otra misiva, en la que los conminará “a que se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente de cualquier tipo de campaña dispendiosa y adoptar medidas eficaces para detenerlas… si es que está en sus manos”, precisó.

“También, hacer un llamado enérgico a los suyos, a sus seguidores. Primero, a detener este tipo de dispendio; y segundo, a detener cualquier campaña de descalificación, de guerra sucia en las redes. Tenemos que conducirnos de manera fraterna. No podemos convertirnos en lo que siempre hemos combatido, somos compañeros y compañeras de un mismo movimiento. Hay que transmitir este mensaje de unidad permanente a nuestros seguidores para que no haya ningún tipo de ataque entre nosotros”, subrayó.

Explicó que “nos han preguntado si el partido puede poner algún tipo de sanción. No, porque este proceso que estamos viviendo lo va a sancionar la gente que está siguiendo muy de cerca a cada uno de los aspirantes, evaluando su comportamiento”, sostuvo. “Si alguien quiere pasarse de vivo, la gente lo va a sancionar…”, argumentó.

Y ante las denuncias internas y externas por el dispendio en el proceso de Morena, Mario Delgado sostuvo que “estamos seguros que no hay recursos por parte de ellos, porque el financiamiento lo está haciendo nuestro partido de sus gastos, de sus giras y lo hemos hecho público. No hemos encontrado ningún financiamiento público, ningún financiamiento del partido o por parte de ellos, de este tipo de campañas. Nosotros no tenemos ninguna duda”, aseguró.

En cambio, adelantó que Morena presentará una queja ante el INE en contra de los aspirantes del Frente Amplio por México, porque -acusó- “no han dejado sus cargos”, y casos como las senadoras Xóchitl Gálvez, del PAN; Beatriz Paredes, del PRI; Miguel Ángel Mancera, del PRD, “están utilizando recursos públicos para sus campañas”.