Ildefonso Guajardo se baja de la candidatura; representará al Frente Amplio en el extranjero

Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, anunció que no buscará competir en el proceso interno de Va por México (PRI-PAN-PRD) para ser candidato a la Presidencia en 2024 y dirigir el Frente Amplio por México. Además, confirmó que fue invitado por los dirigentes de la coalición opositora para dirigir su vinculación internacional en el extranjero.

A través de un video difundido este domingo 9 de julio, Guajardo señaló que luego de recorrer el país durante cinco meses y hablar con jóvenes, empresarios, campesinos y demás, no logró el posicionamiento suficiente.

“Con el realismo que me caracteriza, reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita en este momento aspirar a competir. Hoy he resuelto declinar mi aspiración personal”, dijo Guajardo.

Respecto a la vinculación internacional de Va por México, dijo que en 2024 la oposición se enfrentará a una “elección de Estado” y que “debemos de actuar de inmediato para que el mundo voltee sus ojos hacia México”, esto a través de presencia en otros países para dar a conocer la coalición y “compartir la lucha” que habrá en los próximos meses.

El exsecretario de Economía, quien en su momento negoció el tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aprovechó su video para recalcar la influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las futuras elecciones, además de que pidió a la ciudadanía que se registre en la página web de Va por México, donde será la recolección de firmas y posteriormente se informarán las etapas del proceso interno, que determinará a un candidato el domingo 3 de septiembre.

Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI, informó este domingo la renunión de las dirigencias de Va por México con Ildefonso Guajardo, y agradeció que aceptara representar a la oposición en el extranjero.

“Nos enorgullece informar que ha aceptado nuestra propuesta (Ildefonso Guajardo). Reconocemos su experiencia y capacidad probada. Así lo ha demostrado durante su trayectoria política, en el servicio público y privado.”