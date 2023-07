¿Quién es Ildefonso Guajardo, exsecretario de Peña Nieto y ahora candidato presidencial?

El diputado federal priísta, Ildefonso Guajardo Villareal, aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, informó que no deja la contienda interna del bloque opositor.

El exsecretario visitó Guadalajara para dictar una conferencia magistral denominada ‘Un México Posible’, en un foro convocado por la Agrupación Política Nacional Plural ‘Confío en México’, en la que dijo que está firme en su aspiración de ser el abanderado del Frente Amplio por México y en caso de no resultar elegido se sumará al proyecto ganador y convocó a los demás aspirantes a sumarse a quién sea elegido, “todos quienes hemos levantado la mano hemos puesto sobre la mesa nuestra voluntad para construir una oposición fortalecido y para lograrlo todos debemos de reconocer en democracia quién es el más competitivo o la más competitiva”.

El economista de profesión destacó su formación y habló de las negociaciones fundamentales internacionales en que le ha correspondido participar, tal caso del T-MEC, y dijo que esas encomiendas lo colocan como un candidato idóneo para el bloque opositor.

“Tengo la convicción de que la experiencia acumulada la puedo poner al servicio de este gran país, no me tiembla la mano para tomar decisiones y tengo la certeza de que actuando con honestidad, con sentido común y con decisiones democráticas podemos sacar a este país adelante y sí reconozco que mi trayectoria no es de un líder populista, simpático, que cuenta chistes y se come las orejas de la sonrisa, pero hoy el país no necesita comediantes, hoy el país no necesita payasos, lo que el país necesita es gente seria que esté dispuesta a jugársela”, expresó.

Guajardo habla sobre el método de selección de aspirantes

Dijo también que aspirantes como Xóchitl Gálvez conseguirán sin dificultad las 150 mil firmas pero sugirió a los otros perfiles que buscan la postulación: “que distribuyan sus firmas más emparejadamente’, para que vayamos un grupo de gente que ‘acuerpemos’ el proceso y compitamos en la recta final.

Si la dejamos muy solita ya vemos cómo la empiezan a madrear en las Mañaneras; aguantar el vendaval no es fácil, entonces cuando ustedes piensen a quién van a dar su respaldo piensen estratégicamente porque además no solo estamos buscando la líder o el líder del proyecto, estamos buscando el equipo y va a ser parte de esa decisión que ustedes van a tomar de cómo van a balancear el grupo que avance hacia la final”, dijo el diputado.

Reconoció también la labor de los aspirantes que ya declinaron como las senadoras, Claudia Ruiz Massieu y Lilly Téllez, “espero que al fin todos entendamos que para poder tener éxito en el proyecto todos debemos ir juntos”, dijo.

Así mismo, legislador hizo un llamado a Movimiento Ciudadano a sumarse a este Frente Amplio por México.

Ildefonso Guajardo también abordó el tema de las críticas surgidas contra el método por el requisito de registrar al menos 150 mil firmas que se considera puede favorecer a los partidos políticos, consideró es la oportunidad para demostrar el peso del bloque opositor.