Diputada del PAN acusa a morenista de abuso sexual

Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, denunció ayer públicamente a su compañero, el diputado local morenista Nazario Norberto Sánchez, de abuso sexual, y a la fiscal Ernestina Godoy por negarse a investigar y hacer uso faccioso de la justicia.

En un video que subió ayer en sus redes sociales, Gutiérrez Ureña dijo que los hechos ocurrieron en el propio Congreso capitalino y en diciembre de 2021 presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Señaló, sin embargo, que, a un año y medio de presentada la denuncia, la investigación no sólo no avanza, sino que tiene conocimiento de que la fiscalía pretende notificarle el no ejercicio de la acción penal, es decir, la exoneración de Nazario Norberto.

“Mi abogado ha sido diligente y va constantemente a revisar la carpeta y me entero que ya me quieren notificar el no ejercicio, a pesar de que están las pruebas, hay testigos, están los videos, la pericial psicológica, pública y privada, incluso, una sociológica que revelan que efectivamente se llevó a cabo ese abuso sexual”, señaló.

Aseguró que esta determinación es parte del “pacto patriarcal” que tiene la fiscal Ernestina Godoy, quien en algún momento fue la coordinadora de Morena en el Legislativo capitalino.

“Coordinó en su momento a Nazario Norberto Sánchez en la pasada legislatura, tiene mi carpeta guardada”, dijo la diputada.

Explicó que este jueves presentó en el Congreso capitalino un punto de acuerdo para que se haga un llamado a la fiscal Godoy para que se abstraiga de su calidad de política de Morena y haga su trabajo con autonomía y apego a la ley.

“Y qué creen, Morena votó en contra de mi punto de acuerdo, pero no sólo eso, se perdió por un solo voto mi punto de acuerdo, y adivinen quién votó en contra de que hubiera justicia en mi caso, pues sí, Nazario Norberto Sánchez, es decir, este señor no sólo es el agresor sexual, sino que vota por que no haya justicia en un caso en el que él es el delincuente”, expuso.

Dijo que ante tal circunstancia recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que se le haga justicia.

“Si este señor cree que va a seguir abusando de mujeres porque tiene poder, porque Morena empodera machitos, no sabe con quién se metió. Nos vemos en la Corte, Nazario, ahí vas a ser un delincuente con todas las de la ley”, concluyó.

El diputado aludido, hasta el cierre de la edición, no había hecho un pronunciamiento público. De hecho, tiene “protegidas” sus redes sociales para que nadie que él no quiera pueda ver el contenido de lo que publica.