¿AMLO ‘le echa la mano’ a García Luna? Esto dicen sus abogados

Aunque el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se realizó hace ya varios meses y todavía no se da a conocer la sentencia, su abogado, César de Castro, dirigió una carta al juez que lleva el caso, Judge Cogan.

En ella, entre otros temas, se aborda ‘la sutil’ ayuda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al caso de su cliente.

‘‘La publicidad que generó este juicio fue sustancial… y el presidente de México sigue haciendo referencia al caso con frecuencia. Como resultado, las personas están siguen hablando del tema, con información relevante que no podríamos haber anticipado”, se lee en la carta.

Recientemente, AMLO señaló a un funcionario de Puebla de tener nexos con García Luna. Se trata de Ardelio Vargas Fosado, quien días después renunció a la subsecretaría de Desarrollo Político del estado.

La renuncia la hizo oficial a través de sus redes sociales el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien calificó a Ardelio Vargas como un hombre comprometido e institucional.

Ardelio Vargas aclaró que renunció al cargo “convencido” de que su decisión ayuda a la gobernabilidad de Puebla y esbozó que su carreta política no había sido “manchada” por algún escándalo.

Ardelio Vargas ha sido señalado en múltiples ocasiones de participar en acciones represivas contra ejidatarios y pueblos indígenas para despojarlos de sus tierras.

¿Qué dijo AMLO sobre Ardelio Vargas y García Luna?

Durante la conferencia de prensa matutina del lunes 3 de junio, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la decisión del gobernador Sergio Salomón de nombrar como subsecretario de Desarrollo Político de Puebla a Ardelio Vargas.

“No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente porque en ese entonces —para decirlo claro y rápido, breve— padecimos de un narco-Estado que nos hizo mucho daño al país. Entonces, no queremos nada con eso”, sentenció AMLO.