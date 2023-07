PERFIL: Ardelio Vargas, el funcionario que renunció por señalamientos de AMLO por vínculos con García Luna

AMLO dijo que no quería tener ninguna relación con gente relacionada con Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en EU y mano derecha de Felipe Calderón. (Cuartoscuro)

Ardelio Vargas Fosado renunció el lunes 3 de julio de 2023 a la subsecretaría de Desarrollo Político de Puebla siete horas después de que fuera señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el narcotraficante panista Genaro García Luna.

La renuncia la hizo oficial a través de sus redes sociales el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien calificó a Ardelio Vargas como un hombre comprometido e institucional.

“Reconozco en él a un poblano comprometido con su entorno y con su tiempo. Un hombre institucional que, si bien nunca ha sido sentenciado por infracción o delito alguno, hoy ante la información vertida en distintos medios y que es de dominio público, hace patente su convicción de abonar en la vida pública de Puebla separándose del cargo”, escribió el morenista, que llegó al poder tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta.

En tanto, Ardelio Vargas aclaró que renunció al cargo “convencido” de que su decisión ayuda a la gobernabilidad de Puebla y esbozó que su carreta política no había sido “manchada” por algún escándalo.

“Ante los datos a medias, la información tergiversada y la mentira, respondo con una trayectoria que nunca ha sido dañada por una condena, ni manchada por un escándalo. Tengo claras mis convicciones: Ante los infundios, la razón. Ante los ataques, templanza. Y ante la cerrazón, determinación”, escribió.

¿De qué se le acusa a Ardelio Vargas?

Ardelio Vargas ha sido señalado en múltiples ocasiones de participar en acciones represivas contra ejidatarios y pueblos indígenas para despojarlos de sus tierras.

Durante la represión en San Salvador Atenco -en mayo de 2006- Vargas Fosado era jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP).

También fue secretario de Seguridad Pública en los primeros meses de la gestión de Moreno Valle.

“A mí me contrataron para aplicar la ley… ya lo saben, yo no reparto flores”, dijo en su momento tras ser cuestionado sobre su actuar al mando de dependencias de seguridas.

Asimismo, por invitación del expesidente Enrique Peña Nieto, Vargas Fosado asumió como titular del Instituto Nacional de Migración en 2013.

¿Qué dijo AMLO sobre Ardelio Vargas?

Durante la conferencia de prensa matutina del lunes 3 de junio, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la decisión del gobernador Sergio Salomón de nombrar como subsecretario de Desarrollo Político de Puebla a Ardelio Vargas.

El mandatario mexicano respondió que ya tenía conocimiento del caso y dijo que su gobierno le presentó un “informe completo” sobre Ardelio Vargas al gobernador de Puebla.

“No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente porque en ese entonces —para decirlo claro y rápido, breve— padecimos de un narco-Estado que nos hizo mucho daño al país. Entonces, no queremos nada con eso”, sentenció AMLO.