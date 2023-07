Delgado: ‘No habrá pretextos para una ruptura en Morena’

Mario Delgado aclaró que no se modificará el método y vuelve a rechazar la propuesta de Ebrard de hacer debates. (Especial)

En el proceso interno de Morena para la elección del candidato presidencial “no habrá causas ni pretextos para la ruptura”, garantizó el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

“El partido no va a dar el más mínimo pretexto para una ruptura justificada. Si alguien pretende romper sin ninguna causa y sin ninguna justificación, será una decisión que no creo que la gente siga. En la tarea institucional como partido no vamos a dar ninguna causa, ninguna justificación”, afirmó.

En entrevista en el programa EntreDichos, de El Financiero Bloomberg, con el periodista René Delgado, el líder morenista también aclaró que no se modificará el método ni el formato aprobado por el Consejo Nacional del partido, por lo que aclaró que “no habrá debates entre las corcholatas”, como también lo ha sugerido Marcelo Ebrard.

Reconoció y advirtió que “sólo si salimos en unidad con este proceso, tendremos toda la oportunidad de ganar en 2024″.

Por el momento, precisó, “vamos muy bien” y “nuestra apuesta es refrendar el triunfo en la Presidencia de la República, ganar la mayoría calificada en el Congreso, mantener las seis gubernaturas morenistas que están en juego, vamos por Jalisco y Yucatán y vamos arriba en Guanajuato”.

Ante las críticas de la oposición, aceptó que “los espectaculares, las bardas y las lonas distorsionan un poco” el proceso, pero sostuvo que “no estamos violando la ley, de acuerdo a lo que estableció el INE, que ya dictó medidas y que estamos cumpliendo”, aseguró el morenista.

“Los partidos tenemos derecho a autoorganizarnos, estamos en un proceso interno”, insistió.

Y en respuesta a las quejas de algunas de las propias corcholatas por el exceso de propaganda de otras, Delgado justificó: “Los espectaculares no tienen que ver con las reglas del partido, vienen desde antes y hay un deslinde de ello. Todo mundo observamos que hay bardas, lonas, espectaculares que distorsionan un poco”.

Pero “si alguien se pasa de vivo en eso, la gente no lo ve bien, porque el compromiso que se les pidió es que hicieran recorridos austeros y que todo el proceso fuera austero, solamente asambleas para hablar con la gente. Si alguien se pasa con este tipo de publicidad, en lugar de beneficiar, les va terminar haciendo daño”, advirtió el dirigente morenista.

Recordó que “de todo este proceso, lo más importante es preservar la unidad, porque lo más importante no es la persona, es el proyecto y su continuidad, para que este gobierno del presidente López Obrador no sea un accidente en la historia del país, sino un punto de inflexión”.

Sobre el proceso interno de la oposición, señaló que “le va restar al Frente Opositor hacer su show, ya tienen candidata, ya seleccionaron por dedazo a Xóchitl Gálvez, ya lo demás será sólo simulación con quien se preste al montaje”.

“Las reuniones de los partidos con el empresario Claudio X. González ya hasta las hacen públicas, antes eran tras bambalinas, pero hoy ya es público y aparece él junto con los líderes del PRI, del PAN y del PRD. Es lo que son, es lo que representan y la gente no se va con la finta”, comentó.

“Los dirigentes de los partidos están entregados a la oligarquía absolutamente y están traicionando a sus bases”, estimó Delgado Carrillo, y dijo que “por eso sus aspirantes se están saliendo y se están bajando, ellos mismos lo dicen, porque es una simulación”.

Insistió en que “todo su proceso es para disfrazar la decisión que ya tomó Claudio X. González. Aunque tienen estatutos y principios, los tres partidos se someten a las decisiones de esa oligarquía”.

Delgado Carrillo apuntó que el presidente López Obrador no utiliza las conferencias mañaneras como tribuna de campaña en favor de las corcholatas de Morena, “el Presidente sólo defiende a su movimiento y a su proceso de transformación”.