‘Osorio Chong no tiene vergüenza’: Gobernador de Durango se lanza contra el senador expriista

El priista Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, arremetió en contra del senador Miguel Ángel Osorio Chong, “no tiene vergüenza, él le entregó el país en 2016″, subrayó al criticar su salida del Partido Revolucionario Institucional, donde de paso en algunas declaraciones, intentó embarrar a Durango en sus críticas.

En una entrevista nacional, Osorio Chong señaló que Durango es un ejemplo de como el PRI se amafió con el partido en el poder, y como la ex legisladora y ahora presidenta del Poder Judicial de Durango, se prestó para aprobar los caprichos de Morena en el Congreso de la Unión y como premio recibió un nombramiento en el estado.

Ante ello, el gobernador de Durango se abalanzó en contra del ahora expriista: “siempre que se va alguien de un partido genera un golpe, tampoco lo podemos minimizar, pero lo que dijo el senador Osorio, no quisiera ni contestarle, porque en verdad no tiene vergüenza, en verdad se está yendo del partido como haciéndose la víctima, cuando ellos tuvieron el poder del gobierno fue Secretario de Gobernación y vendió la elección del 2016, yo lo he dicho, ustedes lo saben, lo he dicho en otros momentos y encima ahora quiso meter a Durango, hablando de Yolanda de la Torre y diciendo que hubo un acuerdo con lo de la Guardia Nacional, cuando la votación de este tema fue antes”, recalcó.

Osorio es un político que está completamente fuera de órbita, sostuvo Villegas, “pero no quiero entrar en controversia con alguien que entregó al país, que no le interesó el país y que tuvieron el control del partido muchísimo tiempo, y que además perdieron la elección del 2018″.

Consideró asimismo a ellos se les atribuye la debacle del partido, y “ahora se hace la víctima, como que no le ponen atención, cabrón, es senador, ahorita es senador por el PRI, fue gobernador, tiene toda una trayectoria”, externó en tono de molestia.

Finalmente, el mandatario de extracción priista dijo que espera que no se enoje Osorio Chong por lo señalado, y si se enoja, “pues que Dios que lo ayude”. Le deseó éxito y dijo que a “ver si no se le ve (a él y a los otros de la desbandada), en un partido de esos cercanos a Morena”, porque sería su acabose, “van a ver lo que les va a pasar a todos ellos, solitos, al tiempo”, finalizó.