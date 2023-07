AMLO festeja a 5 años de su triunfo electoral: Así se vivió en el Zócalo

“¡Pueblo, pueblo, pueblo!”… No fue un Grito de Independencia en el Zócalo; sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se armó una arenga para elogiar al pueblo, la cual reanimó a más 250 mil simpatizantes que se congregaron para conmemorar “5 años del triunfo democrático para la transformación del pueblo”; el objetivo, advertir a la oposición que por “protección política” se tiene que aliar con “los de abajo”.

A cinco años de haber ganado la Presidencia de México, a las 17:18 horas de este sábado, un peculiar López Obrador se hizo presente en el templete instalado frente a Palacio Nacional: no se trató exactamente del Presidente sino una botarga alusiva a su persona que se placeó entre gobernadores y el gabinete legal y ampliado.

Tras las selfies, el muñeco que incluso tenía un ‘gallito’ en el cabello, descendió con dificultad y ayuda las escalinatas del escenario.

Una botarga de AMLO posa junto a funcionarias del gobierno. (Cuartoscuro)

Ocho minutos después, el verdadero López Obrador se hizo presente, a paso lento y asiéndose de la mano de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y el barandal de la escalinata para encabezar ooootro acto masivo en su principal plaza.

López Obrador posa junto a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez. (Cortesía de Presidencia)

Luisa María Alcalde, casi recién estrenada como secretaria de Gobernación, abrió la ronda de discursos en representación del gabinete.

No abandonó sus líneas discursivas propias de la Secretaría del Trabajo, de la cual fue titular, pues se enfocó a hablar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero se llevó las palmas cuando retomó las frases de una de las “rolas de amor” que promueve el Presidente para los jóvenes.

“Como dice la canción de Grupo Frontera, la transformación no se va, no se va, no se va”.

En representación de los gobernadores, Delfina Gómez, gobernadora electa en el Estado de México, extrañamente logró hablar 11 minutos sin trabarse en su discurso.

A las 18:00 horas, López Obrador hizo el uso de la voz durante hora y cinco minutos, la mayor parte del tiempo para dar “sus propios datos” usuales en cada informe de gobierno, oficial o no oficial, que da.

Destacó que “el pacto”, de atender a los más necesitados “funcionó”, y tampoco existe un “narco Estado como lo padecimos”, algo que se tiene que oír hasta el “Atlántico”.

Tras 50 minutos de la voz de “cabecita de algodón” resonando en el Zócalo, la lluvia ya no quiso esperar, y azuzó a algunos simpatizantes que optaron por abandonar la Plaza de la Constitución.

Sin embargo, logró retener su atención al hablar de la oposición y su “gerente” Claudio X.González, para quien hubo rechiflas y gritos al unísono.

Miles de simpatizantes de AMLO asistieron al Zócalo. (Cuartoscuro)

Ante la elección 2024, López Obrador dedicó las últimas líneas de su discurso al PAN, PRI y PRD, pues lo mismo les pidió que ofrezcan disculpas por sus errores y opten por aliarse con el pueblo por “protección política”.

Lanzó una arenga compuesta por 10 frases: “Si nos preguntamos: ¿quién es nuestro mejor aliado?, ¿qué contestamos? El pueblo, ¿por quién estamos aquí? Por el pueblo, ¿a quién hay que servirle primero?”. Al pueblo, replicó el público.

“¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos?... No se oye. Muchas veces. ¡Pueblo, pueblo, pueblo! Gracias, pueblo. ¡Que viva la Cuarta Transformación!”.

En el acto, hubo porra destacada para Rocío Nahle, secretaria de Energía, por número de aplausos y una maqueta la refinería Dos Bocas que le llevaron, la cual hasta humeó cuando el Presidente enlistó sus logros en política energética.

Pero, sin duda, quien tuvo la porra más apabullante fue Delfina Gómez, de parte de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Quien hizo coraje evidente, cual director técnico de fútbol cuando ve malas jugadas, fue Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente, cuando se percató a la distancia que, previo al arranque del acto, hubo un portazo al área de invitados especiales por parte del “pueblo bueno”, mientras la banda de la Secretaría de la Defensa Nacional entonaba ‘La marcha de Zacatecas”.

Contrario a lo que podría esperarse, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña no tuvieron un papel destacado en el acto.