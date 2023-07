‘El que se mueve no sale en la foto’: ¿Qué ‘corcholatas’ asistieron al AMLO Fest?

En México hay un refrán que asegura que “el que se mueve no sale en la foto” y las ‘corcholatas’ de Morena lo saben bien.

Los seis aspirantes al cargo de Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación, entre quienes se prevé estará el candidato de Morena para la elección presidencial de 2024, asistieron la tarde de este sábado 1 de julio al AMLO Fest.

A través de su perfil en Twitter, la ahora exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, difundió una fotografía en la que se puede observar a los seis aspirantes.

“Unidad por y para la transformación”, escribió Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

La publicación está acompaña por una ‘selfie’ en la que se ven, de izquierda a derecha, a Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Delgado es el dirigente nacional de Morena.

¿Qué dijo AMLO en su discurso de este sábado?

Como si fuera una de sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador aseguró que en México ya no se padece de un “narcoestado” como en el pasado.

“Que se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando el Atlántico, tampoco existe hoy en México un narcoestado, como lo padecimos”, sentenció.

Durante su mensaje, López Obrador aprovechó para enviar un mensaje a la oposición al señalar que “”Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca. Que existe una amplia mayoría apoyando al 4T de la vida pública de México”.

¿Quiénes más participaron en el AMLO Fest de este 1 de julio?

El evento de este sábado sirvió para conmemorar cinco años de triunfo electoral de AMLO en 2018.

Antes de que el primer mandatario tomara la palabra, la recién nombrada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio un breve discurso en el que incluso citó uno de los éxitos de Grupo Frontera, que ha aparecido en las conferencias mañaneras de AMLO.

“La transformación no se va, no se va, no se va”, dijo.

Otra de las personas que participó en el discurso de este sábado fue Delfina Gómez, quien ganó la elección de gobernador en el Estado de México el pasado 4 de junio.