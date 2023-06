Tienen vía libre: INE rechaza frenar actos de ‘corcholatas’ de Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó dictar medidas cautelares para frenar los eventos que han iniciado los aspirantes de Morena a la presidencia 2024, durante la sesión de la Comisión de Quejas realizada este miércoles por la tarde.

En atención a la queja ingresada por el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, contra Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, la mayoría de los integrantes de la comisión votó en contra del proyecto propuesto por la Unidad Técnica de lo Contencioso, el cual pretendía suspender dichos eventos por ser actos proselitistas.

El consejero Jorge Montaño argumentó que en el acta de la Unidad Técnica de lo Contencioso no se pormenorizan hechos de los actos de las denominadas ‘corcholatas’.

Consideró que no se acredita el número de asistentes, ni se identificó propaganda y si entre asistentes identificaron a persona alguna que no militara en Morena, incluso no se describieron características del inmueble ni se constató que el uso de la voz fuera por parte de las ‘corcholatas’.

La consejera Rita Bell Pérez argumentó que la unidad se está metiendo en una análisis que corresponde a la Sala Especializadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De forma contraria, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión, resaltó que las seis personas han hecho eventos públicos, con asistencia de personas que van con la idea de apoyar a un candidato a presidente.

“No son actos partidistas, no están llamando a que se afilien”; al contrario, caen en concepto de actos “proselitistas, se deben parar esos eventos”.

El consejero Jaime Rivera, quien participó en la sesión con voz mas no voto por no ser miembro, agregó que hay tesis del TEPJF que dan cuenta que un acto partidista con carácter proselitista es todo acto que se realiza para influir en la actividad electoral.

“Es público y notorio que son asambleas públicas en la que participan no sólo unas personas reunidas dentro de actividades partidarias sino multitudes en espacios públicos; es decir, no estamos hablando de actos partidistas acordes con sus actividades ordinarias permitidas en una época no electoral, es una actividad sistemática para influir en las preferencias electorales”.

La consejera Dania Ravel indicó que suman 24 actos entre todos los actores, y hay manifestaciones de compromisos de campaña.