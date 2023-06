Monreal pide que Morena recobre ‘su esencia’ y se reconcilie con empresarios

En su visita a Hidalgo, Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, manifestó que el partido debe de recobrar su esencia de ser una organización dialogante de causas.

“Lo que le conviene al movimiento es recobrar sus alianzas con las clases medias, con universitarios, con académicos y recobrar su esencia de dialogo con empresarios”, apuntó.

Monreal afirmó que tiene buena relación con los empresarios del país, con diversas organizaciones económicas y con gremios.

“En Hidalgo tendré una conversación con los sectores económicos, debemos de recuperar la relación con todos, no debemos perder la esencia del partido de izquierda”, subrayó.

Sobre el tema de que en Hidalgo hay una desbandada de funcionarios del PRI que probablemente vayan a Morena, expreso que en los partidos hay una crisis interna.

“Nunca pensé en una extinción del PRI en la entidad, no me afecta, no sé dónde van a ir, pero no me gusta que los sistemas de partido se debiliten. Sostengo que, para una república, para un sistema de gobierno o parlamentario, es necesario un sistema de partidos fuerte”, comentó.

Al cuestionamiento del proceso interno de Morena, comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía esta a tiempo de hacer un llamado a todos los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos para que mantengan imparcialidad en el proceso, además de afirmar que todavía no ha recibido una invitación del partido para asistir el 1 de julio al aniversario del triunfo electoral de López Obrador.

Sin embargo, el presidente lanzó una invitación a la y los aspirantes a asistir al evento masivo en el Zócalo, aunque aclaró que deben cumplir con una condición.

“Que eviten llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, que no vayan a aplaudir a sus favoritos ni faltarle el respeto a nadie”, dijo en su rueda de prensa del miércoles.

Finalizo comentando que no hay una simulación en la elección del próximo aspirante a continuar el proyecto de transformación.

“Yo hablé con el presidente de la República, si hubiera simulación no hubiera participado, creo en el proceso, y aunque no haya reglas con equidad, la gente no aceptara imposiciones. Aunque los resultados no me favorezcan, continuaré en Morena y se mantendrá la unidad al interior del movimiento”, remarcó.