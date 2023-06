¿Otra vez? Fernández Noroña propone pensión para expresidentes, empezando por AMLO

Gerardo Fernández Noroña, candidato a la coordinación de la Defensa Nacional de la Cuarta Transformación y aspirante del PT a la Presidencia, anunció en Tabasco su intención de regresar las pensiones para los expresidentes en caso de llegar al Poder Ejecutivo Federal, a pesar de que fueron eliminadas en este gobierno.

El político consideró que Andrés Manuel López Obrador tiene la intención de retirarse de la política una vez que concluya su mandato, pero planteó que también sería valioso brindarle la opción de obtener una senaduría vitalicia, como ocurre en otros países, para que no sufra “carencias económicas”.

“Yo sería de la idea que el día de la elección de presidente se le pregunte a la gente (hay que hacer la reforma a la ley) si se le da pensión al saliente, en este caso, a López Obrador. Yo creo que dirían que sí. Se lo merece, se lo ha ganado a pulso”, expresó.

Sostuvo que AMLO ha demostrado “entrega y compromiso” en sus funciones, de tal suerte que se levanta muy temprano para encabezar todos los días su conocida conferencia “mañanera”, por lo que insistió en que la gente estaría de acuerdo en que se le dé una pensión con el salario que ostenta actualmente.

Esto a pesar de que el propio mandatario ha rechazado que vaya a recibir tales recursos al término de su administración. “Él no lo aceptaría, pero no le vamos a preguntar. Él se lo merece (...), ¿de qué va a trabajar? Ya no debe trabajar en otra cosa, inclusive por cuidado de la propia nación, y no lo vas a dejar que ande batallando económicamente”.

Fernández Noroña fue más allá y habló de que se garantice que los expresidentes, que reciban la aprobación de la ciudadanía, tengan trabajo de por vida en la Cámara Alta, especialmente López Obrador que no se ha robado el dinero que ha pasado por sus manos.

“Que quien sea expresidente se vote ese día si queda como senador vitalicio, y ya, lo mandas de senador y sigue aportando su saber político y tiene un ingreso gracias a la labor que hizo”, refirió.

También habló sobre sus compañeros de la alianza Morena-PT-PVEM, a quienes criticó por aceptar la utilización de recursos de manera irregular y posiblemente públicos para montar una campaña de espectaculares en todo el país, pues en su caso ha pedido a la gente que mejor use cartulinas.

Lamentó que tanto Adán Augusto López como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard cuenten con bardas y anuncios a lo largo y ancho del país, sin explicar de dónde sacan dinero para eso.

“Si abro una cuenta bancaria para que me apoyan y ponen hasta 10 mil pesos, no pasa nada, pero si de repente aparece inundado el país de espectaculares y dices yo no fui, ¿pues quién fue? La gente está viendo y no está de acuerdo con el uso de recursos públicos para apoyar alguna aspiración”, acusó.