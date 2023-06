Conferencia ‘mañanera’ de AMLO: Sigue aquí el minuto a minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este jueves 22 de junio desde Palacio Nacional, acompañado del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto.

Alberto Baillères: Esto fue lo que pidió a AMLO antes de fallecer

El magnate Alberto Baillères, expresidente de Grupo BAL, -un conglomerado conformado por empresas como Palacio de Hierro y GNP Seguros- buscó al López Obrador antes de fallecer para manifestarle su disposición a participar en la nueva etapa que lidera y pedirle que supervisara la gestión de su hijo Alejandro, quien heredó su legado.

“Antes de fallecer me buscó para decirme, yo quiero ayudar en esta nueva etapa porque creo en lo que está haciendo y no era esa su postura antes pero ya con el paso del tiempo mantuvo con nosotros una actitud de mucho respeto”, recordó el mandatario luego de hablar sobre la importancia de la separación del poder político y económico, y mientras proponía que el nuevo secretario del Trabajo, Marath Bolaños, llegue a acuerdos con mineros, representantes de Germán Larrea y el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia para resolver los conflictos labores en la mina de Cananea.

“Ya cuando estaba más enfermo me vino a ver para decirme que iba a llevar a cabo la entrega de sus empresas y que en los consejos de administración iba a quedar su hijo Alejandro y que me lo encargaba en el sentido de que quería que se mantuviesen sus empresas, que no fracasaran, tengo información que Alejandro ha hecho bien las cosas”, agregó.

INAH en Tren Maya: Completan salvamento arqueológico en 6 tramos

Los trabajos de salvamento arqueológico a lo largo del Tren Maya han sido completados en los tramos 1 al 5 y 7 mientras que los del 6 han avanzado un 99.7 por ciento, informó este jueves Diego Prieto. Hasta este 22 de junio se han registrado y preservado las siguientes piezas:

53 mil 568 bienes inmuebles (cimientos, albarradas, basamentos, etc.).

Un millón 111 mil 608 fragmentos de cerámica.

Mil 844 bienes muebles (metates y cerámica).

765 vasijas en restauración.

597 osamentas.

Mil 348 rasgos naturales (cuevas y cenotes).

‘Mañaneras’ de AMLO del 19 al 21 de junio

Por tercer día consecutivo, el presidente anunció el miércoles un cambio en su gabinete legal y ampliado, en esta ocasión en la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM).

El general André Georges Foullon Van Lissum fue designado como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, quien ahora se desempeñará como embajador de México en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

A lo largo de la semana, el mandatario anunció que Luisa María Alcalde tomará el lugar de Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación y el subsecretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, quedará a cargo de dicha dependencia.

En otro tema, el mandatario mexicano calificó como “amarillistas” las publicaciones en medios de comunicación que reportan las muertes ocasionadas por la ola de calor que está padeciendo gran parte del país; sin embargo, confirmó que se han registrado ocho decesos por este motivo en 2023.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también aprovechó la conferencia matutina para responder a Roberto Madrazo, quien esta semana fue exhibido como beneficiario de tres departamentos de lujo ubicados en Miami, Florida, adquiridos por el abogado Juan Collado.

Madrazo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), escribió una carta abierta dirigida a AMLO en la que le pidió que dejara de “difamarlo” y aseguró que él no era dueño de las propiedades en Estados Unidos. Sin embargo, López Obrador dijo esta mañana que la información no era de él, sino de la policía de Andorra.

Finalmente -antes de concluir la conferencia matutina- el presidente envío sus condolencias a los familiares y amigos del periodista Nino Canún, quien falleció este miércoles 21 de junio.

“Un abrazo a todos los familiares de Nino Canún, un periodista de muchos años, lo recordamos con afecto y cariño porque en mi vida como dirigente opositor siempre me trató con respeto; además era muy escuchado en su programa de radio. Aquí lo recordamos y no creo que haya acumulado dinero. Adiós, Nino”, dijo AMLO a manera de despedida.