‘Llega y se va’: Eduardo Ramírez, suplente de Monreal’ se ‘destapa’ para gubernatura de Chiapas

Eduardo Ramírez, el nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, se ‘destapó' como ‘corcholata’ a la gubernatura de Chiapas y aseguró que solicitará una licencia cuando su partido emita la convocatoria a las elecciones del estado.

“Nunca he negado mis aspiraciones de ser gobernador de Chiapas. Quiero decirle a todos mis paisanos y paisanas que me están escuchando que sean muy claros. Llegado el momento que se lance la convocatoria por parte de Morena, voy a presentar mi licencia y la renuncia al cargo que se me ha conferido y me presentaré para participar como su candidato a gobernador del estado de Chiapas”, expresó Ramírez, tras su relevo con Ricardo Monreal.

Además, el nuevo líder de Morena en la Cámara Alta compartió un video a través de redes sociales donde aseguró que su compromiso con Chiapas “está más vivo que nunca”.

Como líder de @MorenaSenadores, tenemos nuevos aliados y vínculos estratégicos que fortalecen el proyecto de transformación para que siga el bienestar en #Chiapas



¡Ánimo, ya falta poco! pic.twitter.com/pXWk5Prp0W — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) June 14, 2023

Durante el nombramiento de Eduardo Ramírez, el aspirante a la presidencia aseveró la intención deliberada, en su gestión, por la construcción de acuerdos, tomando en cuenta a las fuerzas políticas representadas en la Juta de Coordinación Política (JUCOPO), y aseguró que, gracias a la actitud positiva, los parlamentarios lograron aprobar casi el 97 por ciento de los acuerdos.

Entre los temas pendientes, Monreal recordó la falta de los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como la legislación sobre el cannabis.

Monreal aprovechó para dar una recomendación al senador Eduardo Ramírez respectó al puesto que le fue encomendado.

“No es tan difícil, hay que escuchar y respetar. Eso es todo, escuchar a todos y que cumplas la palabra. Es decir, lo que ofrezcas cúmplelo. No traiciones la palabra, no traiciones los acuerdos”, expresó Monreal.

Finalmente,se nombró al senador César Cravioto Romero como miembro de la JUCOPO, por lo que distintos legisladores de la oposición les dieron la bienvenida a las actividades del Senado.