Monreal renunciará el viernes 16 de junio; anuncia gira por 4 iglesias de México

Ricardo Monreal -presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)- comenzó su mudanza de las oficinas del Senado de la República y anunció que será el próximo viernes 16 de junio cuando renunciará a su escaño en la Cámara Alta para buscar de lleno la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

Al igual que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, el senador zacatecano anunció una conferencia a medios este lunes a las 13:00 horas, en la que adelantó que pedirá licencia a su cargo, como pidió el Consejo Nacional de Morena a todas las ‘corcholatas’, para participar en el proceso interno del partido guinda.

“No hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos”, dijo Monreal mientras se despedía de su oficina y cargaba dos cuadros, uno de ellos una ilustración de Benito Juárez.

“Ya está limpia (la oficina), me faltan algunas cosas y por supuesto me voy a llevar conmigo al santo niño de Atocha, que es quien me ha cuidado y protegido”, dijo a los reporteros que acudieron al llamado.

Poder decir adiós es crecer. ¡Gracias totales por todo su acompañamiento y buena vibra! pic.twitter.com/3YJCLMmyOW — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 12, 2023

El senador morenista también señaló que estos últimos días dedicará su tiempo a cumplir compromisos que tiene como presidente de la Jucopo y que el viernes 16 se registrará en las oficinas de Morena como aspirante a liderar la Coordinación Nacional de la Defensa para la Transformación, eufemismo de candidato presidencial.

“Me voy tranquilo, contento por el trabajo”, señaló.

Finalmente, el exgobernador de Zacatecas dijo que el sábado 17 de junio acudirá a cuatro santuarios “a darle gracias a Dios”.

“Voy a empezar en la Basílica de Guadalupe; voy con la virgen de San Juan de los Lagos después; luego a Temastián con el señor de los rayos y claro, termino en Plateros. Eso es lo que voy a hacer inmediatamente después de que me inscriba”, dijo.