¿Suprema Corte puede invalidar reforma para elegir a ministros por voto popular?

Si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador logra modificar la Constitución y reformar el Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos a través del voto popular, es muy difícil que se pueda invalidar dicha reforma, advirtió la abogada constitucionalista Ana Laura Magaloni.

Durante el Foro de El Financiero ‘El conflicto entre el presidente y la corte, ¿Cuál es el fondo?’, la especialista señaló que la controversia sobre si se puede declarar inconstitucional una reforma constitucional es una discusión vieja que divide al mundo jurídico mexicano, pero que ningún tribunal podría colocarse por encima de la Constitución.

“Reformar la Constitución es un consenso político muy amplio, porque requiere no solo las mayorías calificadas de ambas Cámaras, sino por lo menos la aprobación de la mitad de las legislaturas -locales- y resistir políticamente un poder tan fuerte me parece pedirles mucho”, declaró Ana Laura.

“Yo creo que si reforman la Constitución -que no lo van a lograr- es muy difícil echar abajo esa reforma. Esa es mi posición, pero creo que otros abogados pueden disentir”, añadió.

Sin embargo, la académica afirmó que la propuesta de AMLO -que los ministros de la Corte sean elegidos a través del voto ciudadano- no está hecha para “pasar en el Congreso” sino para “provocar preocupación, desasosiego y encender los ánimos”.

“Me parece que la pregunta más importante es cómo deberíamos reaccionar y no engancharnos en este contexto polarizante y tener que estar necesariamente de un lado”, sentenció.

Finalmente, la excandidata a ministra de la SCJN dijo que la conversación debería ser más inteligente, sensata y enfocada en los problemas y realidades de las personas.

“Es una locura pensar que los ministros de la Corte se elijan popularmente, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Ningún tribunal constitucional tiene algo parecido. No va a pasar, solo va a polarizar, pero si llegase a pasar, yo creo que no lo podríamos revertir. Pero mi punto es que no nos enfrasquemos en esta discusión”.