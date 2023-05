Ebrard, por cambios en educación; Sheinbaum recibe cargada partidista

Dos de los aspirantes presidenciales de Morena, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se placearon ayer.

Por un lado, el secretario de Relaciones Exteriores, durante el foro Vida de calidad para todos los mexicanos, en la Convención Nacional del Partido Verde, señaló que es necesario hacerle cambios al sistema educativo para hacerle frente a los problemas que vendrán en el futuro.

Por otro lado, alrededor de 54 partidos locales del país manifestaron su respaldo a las aspiraciones de la jefa de Gobierno de la CDMX.

Desde el evento del Verde, el canciller señaló que viene una época de cambios tecnológicos fuertes, por lo que los mexicanos tienen que estar preparados para eso.

“También necesitamos adecuar en qué nos preparamos, porque no necesariamente estamos hoy preparándonos para lo que se va a requerir. Vamos a tener que ajustar mucho del sistema educativo”, afirmó el aspirante presidencial.

Señaló que se tienen que redoblar esfuerzos para que los alumnos no dejen la escuela.

“El brinco de secundaria a preparatoria es mortal, perdemos muchísimos jóvenes. Y si no sigues en tu especialización, en la época de la inteligencia artificial, la robotización… eso lo vamos a vivir, lo vamos a ver a gran escala. Necesitamos prepararnos mejor”, sentenció.

Es por esto que concluyó que, en este ámbito, es necesario realizar cambios para seguir engrosando la clase media.

“Evitar que se nos vayan tantos jóvenes, orientar mejor el sistema educativo y subir su promedio. ¿Por qué tenemos universidades en lugares tan bajos?”, cuestionó.

Al insistir en los ajustes que se tienen que hacer para que una mayor cantidad de mexicanos deje la pobreza, Ebrard sostuvo que se tienen que brindar condiciones para que las personas se puedan desarrollar.

“(Es necesario) garantizar que si tú trabajas duro vas a progresar, y que si estudiaste sí tengas trabajo, o que si quieres emprender una empresa, por más pequeña que sea, tengas condiciones razonables para hacerlo. Y hoy en día, desgraciadamente, esa no es la situación. Eso es lo que queremos cambiar”, aseveró.

Por otro lado, el aspirante presidencial de Morena enfatizó que también es necesario seguir impulsando un sistema de salud sólido.

En este sentido, el canciller consideró que es tarea del gobierno impulsar la sanidad pública en México.

“Hacer un sistema de salud universal. Eso es un must (deber). Lo tenemos que lograr. Es más, eso es lo que define a los gobiernos de izquierdas. Un sistema de salud universal que funcione”, explicó Ebrard.

Por otro lado, el secretario expuso que los sueldos que reciben los trabajadores tienen que estar ligados a sus resultados, acción con la que se podría seguir impulsando que más mexicanos salgan de la pobreza.

“Que sigan subiendo los salarios en términos reales ligados a la productividad, que esa es otra forma de garantizar que la clase media va a crecer. Si los salarios no crecen, ¿cómo lo vas a lograr? Es imposible. Estamos muy mal pagados en general frente a la productividad”, criticó.

Finalmente, el canciller reiteró que México está ante grandes oportunidades para desarrollarse como nación, mismas que no se pueden desperdiciar.

“Tenemos todo para tener un éxito rotundo estos próximos 15 años, nada más hay que saber hacerlo. No está dado por sí. Es como cuando vas a velear o a navegar, necesitas el tiempo a favor, un buen capitán, que te diga qué hacer. Si no sabe, no va a llegar a puerto”, remarcó.

En este sentido, y siguiendo con la metáfora de la navegación, Ebrard se dio a entender señalando que él ha tenido una gran experiencia en la vida pública, por lo que él podría encabezar esa embarcación.

“Tienes que conocer las corrientes del mar, tienes que haber sobrevivido adversidades, tienes que haber pasado experiencias duras, porque, si no, a lo mejor no lo vas a hacer bien”, sentenció.