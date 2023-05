¿Norma Piña amenazó al presidente del Senado? Alejandro Armenta exhibe supuesta conversación con mensajes ‘intimidantes’

Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, pidió a la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aclarar si fue ella -o no- la persona que le envió mensajes “amenazantes” la noche del martes 16 de mayo.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de este 17 de mayo, el senador poblano denunció que ayer a las 21:01 horas comenzó a recibir mensajes de una persona que se identificó como la ministra Norma Piña.

De acuerdo con lo relatado por Alejandro Armenta, la presidenta de la Corte habría conseguido su número telefónico a través de Francisco Tapia, presento asesor de Norma Piña, quien una hora antes -a las 20:00 horas- se habría contactado Daniela, secretaria personal de Armenta, para solicitar el número personal del senador de Morena.

La secretaria de Alejandro Armenta habría compartido el contacto privado del senador, quien minutos después comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp.

El morenista acompañó su denuncia con capturas de pantalla de la presunta conversación, en las que podía leer cómo la persona que se identificó como Norma Piña le preguntó al senador si podía “ver a los ojos” a sus hijos después de sus declaraciones; además de lanzar frases como “la vida nos juzgará”.

En los supuestos mensajes también se puede leer como presuntamente la ministra le pide disculpas reiteradamente y asegura que a su parecer no lo ofendió, “no es intimidante, fue un comentario de corazón”, a lo que Alejandro Armenta respondió “no es el corazón lo que la movió, fue el coraje”.

armenta Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, ofreció conferencia de prensa para denunciar la presunta intimidación y presión mediante mensajes vía celular por parte de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Mario Jasso)

Asimismo, el senador de Morena leyó una carta que envió a la Suprema Corte, en la que relata su versión de los hechos y solicita a la ministra Norma Piña clarificar lo sucedido:

“Quiero informar que he enviado un escrito a la Corte que voy a leer:

Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El que suscribe, Alejandro Armenta, con fundamento en el artículo sexto, párrafo segundo y octavo constitucional, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año, toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor.

Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita +52 55 XXXX XXXX envió mensajes a mi número telefónico a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo despuesto en [...]

Por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias.

Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones”.