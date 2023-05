Ebrard dice que John Kennedy es una ‘persona non grata’ en México: ¿Qué significa?

Luego de que el senador norteamericano John Kennedy dijera que los mexicanos estarían ‘’comiendo comida para gatos de una lata’' si no fuera por Estados Unidos, el canciller, Marcelo Ebrard afirmó que a pesar de que es persona ‘non grata’ en el país, se le invitaría para que sepa qué es México y así lo conozca.

“Los planteamientos son inaceptables para México, nunca lo aceptaríamos. Todo esto está organizado porque el próximo año hay elecciones”, agregó Ebrard sobre los comentarios del senador republicano.

El secretario de Relaciones Exteriores agregó que dichos comentarios solo muestran la “profunda ignorancia” del senador.

¿Qué significa ser una ‘persona non grata’ en México?

Según el artículo 8 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, una persona non grata es aquella no aceptada en cierto país debido a acciones o comentarios que no fueron bien recibidos por uno o más países, depende de la situación y contexto.

Por lo que el Estados podrá retirar a la persona de su territorio o romper relaciones diplomáticas, en caso de que esta se encuentre en el país. O bien podrá no ser recibido en el territorio luego de declararlo persona non grata.

Además, el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Mexicano establece que las personas non gratas son las y los extranjero que emitan opiniones políticas sobre determinado contexto del país.

AMLO llama a estadounidenses a no votar por John Kennedy por ‘ofensa’ a México

Tras las injurias del senador republicano John Kennedy, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las y los ciudadanos estadounidenses a no votar por él o por candidatos de su tipo en los procesos democráticos venideros de Estados Unidos.

“Paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy, no quiero ni siquiera usar el apellido porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia porque mantuvo una relación de respeto con México”, comentó esta mañana en conferencia de prensa.

La petición surgió a raíz de los comentarios que hizo el senador este 11 de mayo durante una audiencia en la que compareció la jefa de la DEA, Anne Milgram. Mientras criticaba su gestión y la de Joe Biden respecto al tráfico de drogas, sugirió que sin Estados Unidos, México no sería nada. “Hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio”, sostuvo.