AMLO llama a estadounidenses a no votar por John Kennedy por ‘ofensa’ a México

Tras las injurias del senador republicano John Kennedy, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las y los ciudadanos estadounidenses a no votar por él o por candidatos de su tipo en los procesos democráticos venideros de Estados Unidos.

“Paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy, no quiero ni siquiera usar el apellido porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia porque mantuvo una relación de respeto con México”, comentó esta mañana en conferencia de prensa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pide a los paisanos mexicanos que viven en #EU, así como a todos los hispanos, no votar por candidatos como el senador John Kennedy: 'son prepotentes y majaderos'. pic.twitter.com/UbRc3e4Kwe — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 12, 2023

La petición surgió a raíz de los comentarios que hizo el senador este 11 de mayo durante una audiencia en la que compareció la jefa de la DEA, Anne Milgram. Mientras criticaba su gestión y la de Joe Biden respecto al tráfico de drogas, sugirió que sin Estados Unidos, México no sería nada. “Hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio”, sostuvo.

La declaración provocó la indignación de funcionarios federales, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard quien lo calificó como persona non grata, además de ignorante y racista. “Nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados”, remarcó.

Desde hace tiempo que López Obrador ha insistido en que este tipo de calumnias son más frecuentes conforme se acercan los periodos electorales en Estados Unidos por ello solicita el apoyo de votantes latinos para dejar fuera a los candidatos que degraden tanto a México como a sus habitantes.

“Decirle a nuestros paisanos, hispanos, a nuestros amigos estadounidenses que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos, que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante o él haya llegado a Estados Unidos como migrante, no puede apoyar estas actitudes, que recuerden lo que dice la canción de Rubén Blades, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre”, agregó esta mañana.

El 5 de noviembre de 2024 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos en las que también se disputarán 33 de los 100 escaños del Senado. Sin embargo, John Kennedy ya fue reelegido el 8 de noviembre de 2022 como uno de los dos representantes de Luisiana.

¿Quién es el senador John Kennedy?

El político es miembro del Partido Republicano de Estados Unidos y se desempeña como Senador por el estado de Luisiana, según datos del Senado estadounidense. Es graduado en ciencias políticas, filosofía y economía de la Universidad de Vanderbil.

Su carrera política comenzó en 1988, siendo asesor del entonces gobernador de Luisiana, Buddy Roemer, con quien trabajó en varios puestos, como en el Departamento de Hacienda y como secretario del gabinete.

Para 2004, John Kennedy buscó la candidatura al Senado de Luisiana pero por el Partido Demócrata; sin embargo para 2007 cambió al Partido Republicano. Luego de haber sido derrotado en ambos intentos, finalmente consiguió ganar las elecciones abiertas en 2016.

Kennedy se convirtió en un fiel partidario de Donald Trump y fue uno de los ocho republicanos que se opuso a la certificación electoral tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El 8 de noviembre de 2022 fue reelegido para un segundo periodo como senador de Luisiana.