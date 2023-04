AMLO ‘acata’ decisión de la Corte, pero deja mando militar en GN

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que el general David Córdova se mantenga como comandante de ésta, informó en su conferencia de prensa matutina.

“Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, la he instruido para que mantenga al general retirado David Córdova Campos, como comandante de la Guardia Nacional, por su buen desempeño”.

El general retirado asumió el mando apenas en enero, luego de que Luis Rodríguez Bucio fue designado subsecretario de Seguridad tras la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja, hoy aspirante a la gubernatura de Coahuila por el PT.

El Presidente también pidió a la secretaria iniciar un recorrido por todas las instalaciones de la Guardia Nacional para que informe a los 130 mil elementos que, pese al revés de los ministros, contarán con los mismos salarios, prestaciones y ascensos.

La Guardia continuará recibiendo –porque esto no lo impidieron en la Corte ayer– la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En la Constitución se establece que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública, y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos, para proteger a los mexicanos, eso es fundamental y es prioritario”, señaló.

Ante el fallo de los ministros, López Obrador llegó a su mañanera con un posicionamiento hecho, el cual incluyó la crítica hacia los juzgadores.

“Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa, y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco”.

Agregó que su actuar es al estilo del expresidente Felipe Calderón y el que fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos de proteger a la delincuencia organizada.

Lo anterior, dado que su fallo implica no modificar un modelo que permitió crear una red de complicidades. “No me sorprendió, porque están muy alineados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador”.

“Quedaron más expuestos, y por eso no hay mal que por bien no venga, porque esto ayuda mucho a entender cómo debemos seguir luchando para consumar, en definitiva, la transformación”, agregó.

Sin embargo, el Presidente afirmó que no se dará por vencido y enviará una nueva iniciativa el 1 de septiembre de 2024, cuando se renueve el Congreso.

“Va a depender de que el pueblo no sólo decida votar por un candidato de nuestro gobierno sino también por los legisladores, porque ya lo estamos constatando, se puede tener mayoría simple, pero para llevar una reforma constitucional se requieren dos terceras partes”.

Argumentó que sería un “blindaje” para que no regrese la seguridad pública a manos de la delincuencia.

También se exhibió el posicionamiento del ministro Arturo Zaldívar, quien votó en contra y argumentó que la Guardia Nacional sólo perdería su carácter civil si se le dieran atribuciones de seguridad nacional y no pública.