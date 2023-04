¿Senadores republicanos le pueden ‘echar la mano’ a García Luna? Chuck Grassley pide evidencia

Genaro García Luna dice que no ve inconveniente en que senadores tomen la evidencia del juicio en su contra. (Cuartoscuro | Bloomberg)

La defensa del exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, pidió la juez Brian Cogan que permita compartir evidencia con el senador repúblicano, Chuck Grassley, con la finalidad de investigar las operaciones del FBI y la DEA con el gobierno de México durante la gestión de Felipe Calderón.

En días pasados, Grassley buscó la evidencia, así como grabaciones de García Luna debido a que las consideró “relevantes para la supervisión de las operaciones de aplicación de la ley en el extranjero que están sujetas a solicitudes presupuestarias presidenciales y financiadas por asignaciones del Congreso”.

La carta señala que García Luna, declarado culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y uno más por declaraciones falsas, dijo que no ve razón por la que el republicano no deba tener acceso a los materiales solicitados. Además, la defensa señala que estaría dispuesta a producir los materiales de respuesta necesarios en caso de que Cogan apruebe la solicitud.

¿Qué busca Chuck Grassley con la evidencia de García Luna?

Desde el 22 de febrero, un día después de que se le declarara culpable a García Luna por sus vínculos con los cárteles de drogas mexicanos, Grassley pidió a la DEA y al FBI esta información:

Todas las grabaciones de García Luna.

T odos los documentos relacionados con la supuesta actividad delictiva de García Luna.

con la supuesta actividad delictiva de García Luna. El contenido de la computadora portátil y el teléfono celular de García Luna a los que consintió en registros policiales.

a los que consintió en registros policiales. Información sobre qué sabían las agencias sobre la supuesta corrupción y actividad delictiva del García Luna.

y actividad delictiva del García Luna. Explicar la investigación de antecedentes del expolicía .

. Las transcripciones del juicio, que fue del 23 de enero al 15 de febrero.

La petición del senador exige los materiales para el jueves 4 de mayo a más tardar.

La defensa de García Luna insiste en la misiva que el funcionario fue “un socio integral y de confianza” de Estados Unidos, y acusan que fue “falsamente acusado” por exmiembros de cárteles de traicionar dicha confianza.

“García Luna apoya una revisión y examen por parte del Congreso de las pruebas, o la falta de pruebas, en su contra y no se opone a que estos elementos se presenten al Senado de los Estados Unidos”, escribe la carta.

Además, se señala que al brindar estos materiales, el gobierno puede localizar documentos adicionales con su investigación, así como de testigos a los que la defensa no accedió.

Uno de los ejemplos que señaló la defensa fue el testimonio de Rey Zambada, quien presuntamente se reunió en 118 ocasiones con la policía y el gobierno; sin embargo, solo hay reporte de cuatro reuniones por el FBI y ninguno de la DEA.

“En el juicio, el equipo de juicio del gobierno no pudo dar mucha claridad a la defensa o al tribunal sobre esa discrepancia porque no participaron en el interrogatorio del Señor Zambada antes de 2019. En consecuencia, si por alguna razón el gobierno no está dispuesto a proporcionar al Senado de los Estados Unidos las pruebas de este caso, la defensa lo hará gustosamente”, finaliza la carta.