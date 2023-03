8M 2023: AMLO celebra a mujeres de la 4T: ¿debes felicitarlas hoy?

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó este miércoles a las mujeres que forman parte de la cuarta transformación, debido a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres este 8 de marzo (8M).

“Hoy 8 de marzo se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres.

Y recordó que en su gobierno hay funcionarias, servidoras de la nación y trabajadoras en diversos puestos.

“En las calles, en las comunidades, en los pueblos, en los ejidos, en las colonias, en las unidades habitacionales, en los barrios, la transformación que estamos llevando a cabo se da de abajo hacia arriba y con la gente, y en especial el motor de este cambio son las mujeres. Por eso, felicidades a las mujeres”, apuntó esta mañana.

¿Debes felicitar a las mujeres el 8M?

Felicitar a las mujeres este 8 de marzo sería una contradicción a la lucha por sus derechos y reforzaría el rol de subordinación al que han sido sometidas, explicó Jimena Ávalos, abogada feminista y titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual (UPCAS) en el Consejo de Judicatura Federal, en una entrevista a El Financiero.

“Los comentarios como ‘felicidades a la flor más bella’ o ‘felicidades a las mujeres que tanto nos cuidan’, es contrario a la lucha por los derechos de las mujeres. Esto no significa que las mujeres no seamos bellas, o no nos cuidemos, o no queramos ser valoradas, pero nos devuelve a este rol donde lo único que se nos permite dentro del patriarcado es ser adornos o ser cuidadoras”, asegura la especialista en una entrevista.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemora la lucha de las mujeres trabajadoras, como fue planteado originalmente el siglo pasado. Ahora la conmemoración abarca a todas las mujeres.

Existe una tendencia por parte de auoridades y la sociedad en general de no prestar atención a las luchas de las mujeres, por lo cual tienen acciones a corto plazo como las felicitaciones o los discursos que celebran la aportación de las mujeres, en lugar de generar acciones que realmente beneficien a las mujeres, como planes contra el acoso sexual y otras violencias.

Con información de Ivonne Núñez y Erik López.