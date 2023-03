Selección de consejeros del INE, desacreditada si aspirantes son familiares de la 4T: PRD

En pleno examen teórico escrito y de conocimientos de 531 aspirantes a consejeros del INE en San Lázaro, el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, advirtió que con la inscripción de familiares directos de miembros de Morena y del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, queda desacreditada la selección de quienes ocuparán las cuatro vacantes.

En entrevista con EL FINANCIERO, el legislador consideró que, aunque es cierto que a nadie se le puede negar el derecho constitucional de inscribirse al proceso de selección, “es una realidad muy grave también que eso generará que haya duda en la elección del 2024, gane quien gane”.

“No se le puede negar el registro a nadie, no se le puede decir que no se registre Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, e hija de la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Elena Luján Uranga.

“Tampoco impedir que se registre Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la primera secretaria de la Función Pública de la 4T, Irma Eréndira Sandoval. Ni siquiera a Jaime Miguel Castañeda Salas, asesor de la representación de Morena en el Consejo General del INE”, expuso.

No obstante -subrayó- “estoy convencido, por todo eso, que desacreditar el proceso es desacreditar al árbitro, y pareciera que es lo que Morena pretende al final del día”. Porque “inscribir personajes probadamente cercanos a Morena y al oficialismo desacredita el proceso per se”.

El diputado dijo que espera que las personas que queden en este proceso de selección sean perfiles con capacidad probada, y puso como ejemplo a personal que aplicó y que proviene de OPLEs, así como académicos.

“Los perfiles que vayan a las quintetas, sobre todo si lo que dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es correcto, y aspiran o desean una insaculación, la neutralidad de las quintetas será lo que legitime el proceso”, destacó.

Remarcó que “ser parte del órgano que llevará a cabo la elección más grande de la historia de México, no sólo requeriría imparcialidad, sino también capacidad y experiencia acumulada”.

“Si hay cuatro quintetas, dos de hombres y dos de mujeres, o dos de hombres y una de mujeres y una mixta, que satisfagan a la imparcialidad y la neutralidad, no a las cuotas, no a los cuates, no a los incondicionales. Sería el mejor escenario”, comentó.

Adelantó que “la insaculación en la Corte es renunciar a la labor política que hace falta y a la construcción de acuerdos que deberían de caracterizar a la Cámara de Diputados. El Comité Técnico de Evaluación debe revisar los perfiles técnicos entre los participantes y luego ya vendrá la parte de la política fina” para tomar la decisión final”.

También anticipó que “si Morena intenta imponer desde el Comité Técnico y con su mayoría en la Junta de Coordinación Política, el PRD irá en contra y ya quedará en ellos el haber hecho este retroceso democrático de algo que se construyó de los ciudadanos”.

Recalcó que “Morena y el oficialismo deben entender que quien cuenta los votos no es Lorenzo Córdova, son los ciudadanos insaculados”.