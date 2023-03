Santiago Nieto engañó a AMLO con acusación en mi contra: Francisco García Cabeza de Vaca

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formuló la investigación en su contra y que Santiago Nieto, cuando era titular, mintió tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que para él era importante demostrar su inocencia, luego de ser acusado por delincuencia organizada. y lavado de dinero.

“Para mí, igual o más importante era demostrar mi inocencia, es precisamente lo que he demostrado. La inocencia de todos esos cargos que fueron inventados, que fueron falseados y no me queda la menor duda de quien inició esto fue la UIF, el entonces director Santiago Nieto engañó a la Fiscalía, engañó al presidente de la República, falseó información, dio documentos alterados, y muestra de ello es que ya el poder judicial nos ha dado la razón”, comentó Cabeza de Vaca este miércoles en entrevista con Grupo Fórmula.

Los comentarios del exgobernador suceden luego de que un juez federal cancelara la orden de aprehensión contra él. El juzgador resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada.

“El juez advirtió que el supuesto esquema de lavado de dinero que se le imputó erróneamente a nuestro representado, se trata de una operación comercial de compraventa de un departamento que pertenecía a García Cabeza de Vaca, la cual fue plenamente lícita”, señaló la defensa de García Cabeza de Vaca.

El exgobernador reiteró que “el tiempo y la ley” le dieron la razón sobre su inocencia y celebró la determinación del juez.

Cabeza de Vaca afirmó que para él es claro que fue una persona incómoda para el gobierno federal.

“A mí no me persiguieron por haber violado la ley, no, a mí me persiguieron por no haberme callado, por haber defendido el federalismo, las energías limpias en Tamaulipas, cuando salió un decreto de la Secretaría de Energía que frenaba una de las principales vocaciones de mi estado. Yo no engañé a nadie, siempre dije que iba a defender a las y los tamaulipecos, la soberanía de mi estado, y eso es precisamente lo que hice. Como también no acepté entregar el sistema de salud de mi estado, al Insabi, que por cierto ya es bien sabido que fracasó”, destacó en la entrevista radiofónica.

Y afirmó que muchos otros, ante la presión, sí entregaron los estados que gobernaban “o decidieron aceptar una embajada, un consulado, del gobierno federal. Yo me mantuve firme”, añadió.