Cabeza de Vaca ‘celebra’ cancelación de orden de captura: ‘Hoy la justicia me dio la razón’

Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, ofreció un mensaje horas después de que se cancelara al orden de aprehensión en su contra este martes 28 de febrero, en el que acusó que todo se trató de una “persecución política”.

Tras hacerse pública la resolución, Cabeza de Vaca externó que “fui inculpado por delitos que no cometí, soy inocente de lo que se me acusó y hoy la justicia me dio la razón”.

Explicó que en vez de perseguirlo por violentar la ley, se le acusaba de:

Defender el pacto federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades y un trato fiscal justo.

Exigir respeto a la constitución y el Estado de Derecho.

Impulsar energías limpias.

“Esta sentencia judicial nos demuestra que fui víctima de una persecución política basada en pruebas falsas que se basaban en intimidarme, callarme y presionarme para pedir licencia a mi cargo de gobernador”, abundó el exgobernador de Tamaulipas.

¿De qué se le acusaba a Cabeza de Vaca?

Desde agosto de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) investigó a Cabeza de Vaca por:

Delincuencia organizada.

Lavado de dinero.

Fraude fiscal.

La investigación contra el exgobernador de Tamaulipas dio como resultado que el Congreso de la Unión aprobara su desafuero para llevar un proceso en su contra; sin embargo, el proceso no prosperó.

Al final de su gobierno, en octubre de 2022, se activó una alerta migratoria para evitar que el panista saliera del país debido a las acusaciones que tenía.

A través de un comunicado este martes, sus abogados Diego Ruiz Durán y Ricardo Cajal Díaz señalaron que un juez federal otorgó un amparo a favor de su cliente, con lo que se frenó la orden aprehensión que se dictó en su contra en octubre de 2022.

“El juez advirtió que el supuesto esquema de lavado de dinero que se le imputó erróneamente a nuestro representado, se trata de una operación comercial de compraventa de un departamento que pertenecía a García Cabeza de Vaca, la cual fue plenamente lícita”, señaló el documento.

El proceso aún no termina y Cabeza de Vaca aún no puede cantar victoria, ya que la FGR aún puede solicitar un recurso de revisión, para que el tribunal colegiado revise el amparo del gobernador.