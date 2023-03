Así fue el día más ‘estresante’ en la vida de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán

La criminóloga Mónica Ramírez ofreció nuevos detalles acerca de los escapes de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en México, así como el miedo que tenía el entonces líder del Cártel de Sinaloa de ser extraditado a Estados Unidos y ser condenado a la cadena perpetua que actualmente cumple.

A través de sus redes, Ramírez compartió una fracción de una entrevista que le hizo al capo, en la que habló sobre cómo consideró el escape del Penal de Máxima Seguridad de Almoloya, conocido como el ‘Altiplano’ en el Estado de México, misma que consideró como una de las hazañas más grandes de su vida.

Al ser cuestionado sobre cuál fue su mejor fuga, Guzmán Loera respondió: “Ah no, pues esta última (la del Altiplano), estuve muy estresado todo el tiempo. Pero siempre me porté muy bien, me he portado bien señorita”.

La criminóloga le preguntó si “portarse bien” era escapar dos veces de la cárcel, a lo que ‘El Chapo’ respondió que no; sin embargo, no quería que lo extraditaran a Estados Unidos.

“Joaquín, fugarte es un delito sumamente delicado. ¿Qué pensabas mientras ibas en esa moto dentro del túnel?”, cuestionó Mónica Ramírez, a lo que el exlíder del Cártel de Sinaloa respondió que, desde luego, pensaba en que no lo atraparan.

El segundo escape del ‘Chapo’ Guzmán es uno de los más recordados, ya que a través de un túnel de 1.5 kilómetros, del que las autoridades no se percataron, fue que el narcotráficante escapó mientras conducía una motocicleta.

A inicios de año, ‘El Chapo’ Guzmán pidió, a través de sus abogados, su extradición a México, esto luego de que acusara la condición en la que vive en la cárcel de ADX Florence.

José Refugio Martínez, abogado del ‘Chapo’, explicó que Guzmán Loera sufre de “tortura psicológica” en su encarcelamiento, así como trato desigual en comparación con los otros reos (menos llamadas permitidas a familiares o abogados, por ejemplo), y que se le prohíbe hablar en español.

Las autoridades mexicanas no cerraron la puerta a la solicitud del exlíder del Cártel de Sinaloa. López Obrador dijo que no se puede descartar el caso, ya que se trata de una cuestión de derechos humanos; sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que no ve posibilidades para su regreso, aunque se va a revisar el tema.