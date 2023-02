Promotor turístico relacionado con ‘Lupe’ Tapia niega tener vínculos con el Cártel de Sinaloa

Natividad de Jesús Osuna Osuna se identifica como promotor turístico y empresario del ramo gallístico, pero niega tener cualquier vínculo con algún grupo del crimen organizado.

“No hay ninguna manera posible. Yo solo quiero que se aclare este punto. No creo que estén los tiempos como para inventar delitos o crear delincuentes”, aseguró en entrevista telefónica.

Su dicho se da luego de que este diario publicó que su nombre aparece en un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se menciona a una serie de personas a las que se liga con un grupo delincuencial.

“Por más que le busco, por más que le pienso, es algo que todavía no puedo ni digerir de dónde, porque yo enemigos no tengo, no me dedico a hacerle mal a nadie, yo me dedico más que trabajar todos los días”, dijo.

Osuna Osuna aseguró estar dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad, local o federal, para dar testimonio de sus actividades que nada tienen que ver con el crimen organizado.

“Yo soy una persona muy conocida por todos lados, tanto en una actividad como en la otra que desempeño, y pues no sé de ni por donde puede venir eso”, indicó.

Dijo que nunca ha sido detenido, ni llamado a declarar ante ninguna autoridad. “Ni he pisado una cárcel, ni he estado envuelto en ningún tema judicial, en ningún sentido, al contrario, homenajes me han hecho por todos lados”, agregó.

Insistió en que, como empresario y promotor turístico, está activo todo el tiempo en redes sociales y realiza constantes viajes nacionales e internacionales, y no se está escondiendo de nada ni de nadie.

Consideró que incluirlo en una lista donde se le señala como miembro de un grupo delincuencial lo pone en riesgo. Insistió que no tiene nada que esconder, pero sí mucho que presumir de sus actividades que, puntualizó, son lícitas.

Aseguró que irá a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en busca de obtener una respuesta sobre una posible investigación en su contra la cual, de antemano desestimó. “¿Si la Sedena me estuviera investigado crees que estaríamos hablando tú y yo?” cuestionó.

El 9 de febrero pasado El Financiero publicó una información relacionada con José Guadalupe Tapia Quintero, Lupe Tapia, detenido por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

A partir de ello, El Financiero consultó un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), parte de los miles de documentos filtrados a partir del hackeo realizado por el grupo Hacktivista Guacamaya.

En dicho documento se enlistan a 15 personas a las que se identifica como miembros del grupo delictivo “Guzmán Loera – Zambada García”.

Uno de ellos es el propio Lupe Tapia, así como Natividad de Jesús Osuna, entre otras personas. De cada una de ellas hay una ficha personal.