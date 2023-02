Bloqueo en Cuernavaca: protestan por corte eléctrico a 12 pozos de agua

Después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortara el suministro eléctrico a 12 pozos de agua que abastecen a las colonias de Cuernavaca, vecinos de todas las demarcaciones bloquearon los accesos a la ciudad, luego de que las autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) y de la empresa de clase mundial no lograran llegar a un acuerdo para abonar a la deuda histórica de 300 millones de pesos.

La CFE exige el pago de nueve millones de pesos, los cuales el SAPAC no tiene por la crisis financiera heredada por otras administraciones; solo cuenta con tres millones de pesos, por lo que la empresa amenazó con cortar la energía a los 60 pozos y ya lo hizo en 12; eso implica que miles de familias se quedaran sin servicio.

Algunos vecinos, montaron guardias en los pozos de colonias del norte, desde antier en la noche para evitar que los trabajadores de la CFE pasarán a quitar las cuchillas y suspender la energía.

Incluso los afectados retuvieron camionetas y les poncharon las llantas a manera de protesta en la sede de Vicente Guerrero, oficina que también fue tomada.

cuernavaca

El caos en la ciudad ha comenzado a desatarse y los afectados se han organizado en cada colonia para exigir tregua a la CFE, en tanto advierten bloqueo en el Paso Exprés ante la negativa de una tregua al Ayuntamiento de Cuernavaca.

“La CFE ha cortado varios espacios (pozos) de donde se abastece el agua y hoy por la mañana cortaron la energía eléctrica de las oficinas del SAPAC, esto ha llegado a un extremo en donde nos exigen pagar, pero nos cierran la fuente donde normalmente recibimos el pago”, explicó el edil de la capital, José Luis Urióstegui Salgado.

Ante esta situación reveló que el SAPAC buscará promover un amparo en contra la CFE por violentar el derecho humano de los ciudadanos al agua, ya que la empresa se ha negado a aceptar los 3 millones de pesos que ofrece el municipio; el alcalde descartó que no cree que se trate de un asunto político, sino más bien económico.

Las avenidas bloqueadas son, el entronque de la Paloma de la Paz, la avenida Plan de Ayala, avenida Morelos Sur a la altura de Chipitlán y los pozos de agua.

cuernavaca

Ejecutivo hará uso de su buena relación con Bartlett

Por su parte, el gobernador de Morelos aseguró que hará unas llamadas con el titular de la CFE, Manuel Bartlet, para conseguir un descuento más para el municipio y evitar la afectación a los ciudadanos quienes se quedarían sin agua.

“Como siempre lo he dicho, es falta de pago de administraciones pasadas, el problema es que hay que pagar, llegar a una negociación con CFE, es una deuda de casi 300 millones de pesos, voy a tratar de llamar con la gente de CFE, pero hay que hacer un compromiso para que la gente pague”, expresó el mandatario.

Señaló que durante la administración del edil morenista, Francisco Antonio Villalobos Adán, hoy en prisión, él gobernador solicitó un descuento y el entonces alcalde no pagó, por eso la CFE ya no confía en la administración municipal.

Por tanto descartó que el Gobierno de Morelos tampoco pueda brindar un rescate financiero para el SAPAC, que está totalmente endeudado.

“Lo que pasa es que son 300 millones de pesos, el alcalde debe pagar nueve millones de pesos (mensuales) entonces por eso CFE se molesta, porque nada más le toman el pelo, hace los convenios y no le pagan; (la deuda) no la pueden condonar (como en Tabasco) yo hablé antes, se hizo el descuento pero no lo pagaron. No es mi tema trataré de solucionar, el problema es que pague”, refirió.

Por último comentó que hará uso de su “buena relación” con el presidente y con Bartlett, para llamarlos y pedirles que ayuden a Cuernavaca, porque el Gobierno del Estado “no tiene nada que ver”, concluyó.