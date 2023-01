AMLO promete que Lorenzo Córdova no será perseguido por la 4T: ‘es racista y farsante’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Lorenzo Córdova no se convertirá en un perseguido político una vez que concluya su mandato en el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 4 de abril de 2023.

Cuestionado sobre las declaraciones del Córdova Vianello, quien dijo que podría convertirse en un “perseguido” del gobierno de AMLO en algunas semanas, el mandatario mexicano afirmó que no tenía nada de qué preocuparse; sin embargo, despotricó contra el consejero presidente del INE y lo calificó de racista y farsante.

“No tiene problema de nada. Él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. También demuestra que los grados y los títulos no son sinónimo de cultura, porque él está doctorado y es un racista, como muchos otros. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay otros peores”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Lo mal aconsejaron, esa es mi percepción. Yo no odio a nadie, pero lamento su situación. Ojalá que no caiga en autocomplacencia y que sea capaz de rectificar”, añadió.

En este contexto, el titular del Ejecutivo recordó que conoció a Arnaldo Córdova -padre de Lorenzo Córdova- de quien dijo fueron “amigos y compañeros” y un hombre “excepcional y extraordinario”.

“Pero así suele pasar con los hijos, con los nietos. Acuérdense del hijo de Morelos y muchos otros casos”, dijo.

INE, tomado por el bloque conservador: AMLO

López Obrador también reitero su denuncia de que el INE está “tomado” por el bloque conservador y aseguró que ganó las elecciones presidenciales de 2018 “a pesar” de ellos.

Asimismo, dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza el ‘plan b’ de la reforma electoral “no pasaría nada”.

“Sería una manchita más al tigre. Estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos, pero los mismos ministros están también violando la Constitución, porque ganan mucho más de lo que gana el Presidente de la República”, sentenció.