Ricardo Mejía ‘mordió la mano’ de AMLO y ‘lame la botas’ a los Moreira: Mario Delgado

Ricardo Mejía “mordió la mano” del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora “está lamiendo las botas a los Moreira que dice combatir y a (Miguel) Riquelme”, acusó este martes Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

El líder del partido guinda respondió al exsubsecretario de Seguridad del Gobierno federal, quien lo acusó de ser un “corrupto” y dedicarse “al mercadeo de candidaturas”.

“Como dice por ahí un sabio: el que muerde la mano que le da de comer, acostumbra lamer la bota del que lo patea. Ese es el papel que va a cumplir Mejía en su supuesta campaña a gobernador. Todas las acusaciones que lance en contra de Morena, de su servidor, del senador Armando Guadiana, pues le está lamiendo las botas a los Moreira que dice combatir y a Riquelme. Ya se convirtió en una pieza del ‘Moreirato’”, respondió.

Mejía renunció la semana pasada a la subsecretaría de Seguridad, esto para competir por la gubernatura de Coahuila de mano del PT. El exfuncionario presentó su renuncia a López Obrador por medio de una carta, algo que fue criticado por el presidente.

“Ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel”, dijo el presidente, tras lo cual anunció que Luis Rodríguez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional, ocupará el puesto.

Reunión con Adán Augusto no fue partidista

Delgado también aseguró que el tema de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena no fue un tema que haya sido tratado en el desayuno realizado en la Secretaría de Gobernación con gobernadores del partido.

Aunque solo había integrantes de Morena en la reunión, no se abordaron asuntos partidistas, insistió el dirigente.

“Hablaron sobre el avance de la descentralización de los servicios de salud. Los gobernadores que estaban ahí se dieron cuenta de cómo avanza esta integración de los servicios estatales con el IMSS-Bienestar y eso está generando una mejor atención en los estados”, dijo.

—¿Si eran temas de índole federal, como la descentralización de los servicios de salud, por qué no extender la invitación a otros gobernadores que no fueran del partido? —, se le cuestionó.

—Pues eso sí no sé, yo fui como invitado. No estuvo el tema (de las corcholatas de Morena) sobre la mesa, lo que estuvo en la mesa fue un rico tamal de chipilín tabasqueño muy bueno, pero nada más—, agregó.

Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), presentó una queja contra Adán Augusto López, secretario de Gobernación, por el encuentro que sostuvo en las instalaciones de la dependencia a su cargo.

El político acusó que los gobernadores e integrantes de la dirigencia de Morena analizaron temas electorales y partidistas.