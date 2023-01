Luis Rodríguez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional, será subsecretario de Seguridad

Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, pasará a suplir a Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad, anunció este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él era el comandante de la Guardia Nacional, hizo muy buen trabajo”, aseguró el mandatario.

En su lugar en la comandancia quedará el general David Córdova Campos, agregó.

Mejía renunció al cargo el viernes pasado, esto para aceptar la candidatura del Partido del Trabajo para la gubernatura de Coahuila.

López Obrador criticó el modo en el que Mejía, una ‘presencia’ constante en las ‘mañaneras’ para brindar el informe de seguridad, dejó el Gobierno.

“Ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel”, dijo en referencia a la carta que Mejía le presentó.

¿Por qué Mejía ‘terminó mal’ con el Gobierno?

Mejía compitió en la encuesta de Morena para elegir a la o el mejor aspirante para representar al partido en los comicios del próximo 4 de junio.

El ahora exfuncionario federal ‘perdió' el ejercicio frente al senador Armando Guadiana, tras lo cual criticó los resultados.

“Quiero descalificar tajantemente esos resultados, tengo severas dudas de la manera en la que se levantaron y los resultados que supuestamente arrojan”, dijo Mejía en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, después López Obrador informó que se mantenía como subsecretario y le ayudaría en supervisar proyectos federales en la entidad, entre ellos el de Agua Saludable, una tarea que fue criticada por Guadiana.

Sobre las encuestas, el presidente López Obrador defendió una vez más su uso para elegir a los y las candidatas de Morena.

“Quiero aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual yo tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador, cuando fui dirigente de ese partido”, declaró en la ‘mañanera’.