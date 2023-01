‘No fue su culpa’: AMLO explica por qué Biden no contestó pregunta sobre detención de Ovidio Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘explicó' por qué su homólogo Joe Biden no respondió la pregunta que se le realizó sobre la detención de Ovidio Guzmán durante la conferencia de prensa realizada por los tres líderes de América del Norte el pasado 10 de enero.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano aseguró que no se habló del tema durante la Cumbre trilateral; sin embargo, enfatizó que fue su responsabilidad que el presidente de EU no respondiera la pregunta sobre la captura del hijo de Joaquín Guzmán Loera.

“No tratamos el asunto, ni en la reunión bilateral, ni en la trilateral ni en lo personal. Se dio un informe sobre el avance que se ha logrado en el combate a la delincuencia y sobre todo lo que tiene que ver con el fentanilo, lo informó Rosa Icela”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Lo único que hubo sobre la detención de Ovidio fue una pregunta que quedó inconclusa, que no fue por culpa del presidente Biden, sino porque ya era mucho tiempo, yo había hablado bastante, ya ven que me llevo tiempo porque no hablo de corrido y pues me llevó mucho tiempo y ya se había terminado el programa”, se justificó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo mexicano dijo que “hacía mucho frío a esa hora” y que Joe Biden tenía que llegar a tiempo al Air Force One para regresar a Estados Unidos.

¿Qué pregunta no respondió Biden?

El pasado martes 10 de enero, durante la conferencia de prensa ofrecida por AMLO, Joe Biden y Justin Trudeau en el marco de la Décima Cumbre de los Líderes de América del Norte, se le preguntó al presidente de EU sobre las implicaciones de la detención de Ovidio y el tráfico de fentanilo.

- “Del tema del fentanilo, ¿qué acciones concretas se van a llevar a cabo? ¿Qué impacto podría tener esta detención de Ovidio Guzmán, dado que el Cártel del Pacífico es uno de los principales productores de fentanilo?”, cuestionó la reportera Sara Pablo.

Sin embargo, AMLO acaparó el tiempo y habló durante más de 20 minutos, lo cual impidió que Joe Biden hablara sobre el tema.

“Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío”, expresó el presidente López Obrador para dar por terminada la conferencia de prensa sin dejar espacio para que Joe Biden respondiera el tema de Ovidio Guzmán.

Una vez terminado en evento, el presidente de Estados Unidos salió de inmediato hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para tomar el vuelo que lo llevará de regreso a su país.