Narcobloqueos y enfrentamientos en Culiacán: Sigue el minuto a minuto

La ‘sombra’ del ‘Culiacanazo’ se cierne otra vez en Sinaloa, después de que se registran una serie de bloqueos y enfrentamientos desde las primeras horas de este jueves.

Ante esto, las autoridades de la entidad han suspendido las actividades escolares y administrativas y han mandado un mensaje claro y contundente a la población: no salgan de sus domicilios.

Estos son algunos de los hechos:

Posible recaptura de Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán fue detenido este jueves en la madrugada por un grupo de élite del Ejército. ‘El Ratón’, como también es conocido, es hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, considerado como uno de los líderes del Cartel de Sinaloa.

Autoridades militares dijeron de manera extraoficial que la captura del capo ocurrió durante un operativo en Culiacán.

Ovidio Guzmán fue aprehendido en el rancho de Jesús María, en Culiacán, según el medio Los Noticieristas.

Cierran Aeropuerto de Culiacán

El Aeropuerto Internacional de Culiacán anunció el cierre de la terminal aeroportuaria desde las 8:30 de la mañana y hasta las 22 horas de este día, con el fin de resguardar la seguridad de los pasajeros en medio de los hechos violentos que ocurren en el estado.

Usuarios de redes sociales reportaron detonaciones en las inmediaciones del puerto aéreo. Estas habrían ocurrido, de acuerdo con los mismos videos, en el momento en que dos aeronaves de la Fuerza Aérea arribaron desde el Aeropuerto de Santa Lucía para participar como refuerzos en el operativo desplegado esta mañana en Sinaloa.

Embajada de EU emite alerta para connacionales en Sinaloa

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para las y los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Sinaloa.

Recordó que Sinaloa se encuentra en el nivel 4 de “No Viajar”.

Además, les pidió a sus connacionales estar atentos a las noticias debido a las balaceras en Culiacán, Los Mochis y Guasave.

Llegarán naves militares al aeropuerto de Culiacán

La terminal aérea pidió a las personas que tienen programados vuelos desde ahí verificar con las líneas aéreas el estado de las operaciones.

“Si tienes un vuelo programado el día de hoy, comunícate con tu aerolínea para conocer el estatus, evita transitar en zonas públicas”, publicó en su cuenta de Twitter.

El periodista Alejandro Domínguez aseguró que el aeropuerto ya está resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“De acuerdo con la trayectoria de la ruta, aterrizarán estos dos Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana que despegaron de Santa Lucía minutos antes de las 8am. En ellos suelen viajar militares de apoyo”, publicó en su cuenta de Twitter.

Gobernador de Sinaloa pide ‘guardar la calma’

Rubén Rocha explicó que el operativo en Culiacán está a cargo del Gobierno federal, del que no dispone información a detalle.

“Se habla de un operativo el cual no precisa. Finalmente son operativos de la federación y no tenemos una precisión al respecto y por eso no queremos aventurar”, declaró para el informativo Los Noticieristas.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estatal remarcó la instrucción de que todas las personas se resguarden en sus casas.

“Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados”, publicó.

Supermercados cierran en Culiacán

Cadenas de supermercados como Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurerrá anunciaron este jueves el cierre de sus sucursales en Culiacán, reportó Los Noticieristas.

¿Qué está pasando el Culiacán este 5 de enero?

Otro ‘Jueves Negro’ en Culiacán: esta mañana la ciudad amaneció con bloqueos en las entradas y salidas, con quema de vehículos y balaceras, por una aparente detención de algún líder de la delincuencia organizada.

Desde las seis de la mañana se escucharon ráfagas de metralletas, disparos en las orillas de la ciudad y camiones y tráileres detenidos que fueron incendiados.