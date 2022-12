Xóchitl Gálvez: ¿Qué fue exactamente lo que dijo sobre los programas sociales de AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la senadora Xóchitl Gálvez de amenazar a con quitar las pensiones para adultos mayores en caso de obtener un puesto público; declaraciones por las que la panista pidió derecho de replica en la conferencia matutina.

Sin embargo, AMLO se negó a recibir a la legisladora en Palacio Nacional y afirmó que la hidalguense solo busca aprovechar el ‘rating’ de la ‘mañanera.

Ante esto, Gálvez Ruiz señaló que las acusaciones del mandatario mexicano son intento de “descarrilarla” rumbo a las elecciones en la Ciudad de México en 2024.

Pero, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Xóchitl Gálvez sobre los programas sociales de AMLO?

Las acusaciones contra Xóchitl Gálvez comenzaron a finales de noviembre, cuando la panista se pronunció sobre los programas sociales durante el foro “Retos en la política pública para impulsar el desarrollo sostenible en México” celebrado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En dicho espacio, la panista dijo estar de acuerdo en las transferencias económicas a los más pobres, pero que son programas insuficientes si no se acompañan con educación y generación de empleo.

“Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, educación, certificación y competencias laborales, genera fuentes de empleo para que la gente pueda salir adelante.

“De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es poder ganar su comida trabajando y creo que es en lo que yo me enfocaría, pero mientras tanto sigamos dando los apoyos económicos. No digamos que no son necesarios, sí son necesarios, por eso la gente se aferra a eso único que hoy tienen ante la inflación que tenemos, ante la falta de medicamentos en comunidades indígenas y el abandono del campo”, dijo la senadora.

Estas declaraciones fueron sacadas de contexto y difundidas en redes sociales.

“Es absolutamente falso que yo haya propuesto eliminar los programas sociales. Al contrario, como senadora, voté para que estos estén en la constitución. Lo que estoy proponiendo es que además del programa social, las personas que así lo deseen se capaciten y certifiquen en competencias laborales”, aclaró la panista.

¿Qué dicen las encuestas sobre Xóchitl Gálvez?

La senadora apareció en noviembre como la aspirante con más preferencias para ser la abanderada de la oposición en las elecciones por la jefatura de Gobierno en 2024.

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, Gálvez cuenta con 27 por ciento de las preferencias, doblando la cifra de su más cercano perseguidor, Adrián Ruvalcava, alcalde priista de Cuajimalpa.

33 por ciento de las y los entrevistados por El Financiero mostraron una opinión favorable por la legisladora, mientras que 32 por ciento dijo tener una opinión desfavorable.

Señores de Morena, ¡no se equivoquen ni traten de engañar!



Siempre estaré a favor de los programas sociales.



Además de apoyos económicos, se pueden impulsar certificaciones para que las personas se inserten en la vida laboral.



Apuéstenle a salir de la pobreza. https://t.co/nUBBmxNCp9 pic.twitter.com/vNS3eoJWgS — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 30, 2022