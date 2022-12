‘Zacatito p’al Conejo’... ¿A qué políticos AMLO les negó el derecho de réplica en la ‘mañanera’?

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó el derecho de replica solicitado por Xóchitl Gálvez Ruiz después de que este afirmara que la senadora panista amenazó con “quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”.

“Ella tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos, no existirían los programas de bienestar. Me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

¿A qué políticos les ha negado el derecho de réplica AMLO?

La situación con la panista nos hace recordar cuando Diego Fernández de Cevallos tuvo un altercado parecido con AMLO.

En la conferencia matutina del 7 de mayo del 2021, el titular del Ejecutivo hizo señalamientos en contra de Fernández de Cevallos.

En sus declaraciones, AMLO sostuvo que el excandidato presidencial facilitó negocios a una “refresquera”.

De acuerdo con el presidente, esta actividad tuvo como consecuencia la devolución de miles de pesos en beneficio de la empresa.

“Yo recuerdo que apenas pasó la elección del presidente (Vicente) Fox y se ordena que se le devuelvan los impuestos a una refresquera, no sé si Jugos del Valle o Jumex, una de esas, pero les hablo de miles de millones de pesos que les devolvieron. ¿Quién era el abogado de Jugos del Valle o de Jumex? Diego Fernández de Cevallos. Y sin terminar el proceso en el Poder Judicial, se llega a un arreglo para que Hacienda le devuelva miles de millones de pesos”, apuntó López Obrador.

Más tarde el panista retó a AMLO a presentar pruebas de sus acusaciones. Este manifestó que, de aceptar su petición, Obrador quedará como hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra.